MP पुलिस SI एडमिट कार्ड 2026 जारी, esb.mp.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

MPESB SI Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने 24 अक्टूबर 2026 को एमपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। MP Police SI Admit Card 2026 डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी। MP SI Admit Card 2026 Download Link मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर एमपी पुलिस SI और सूबेदार एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और वेरिफिकेशन विवरण दर्ज करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को अपनी माता के नाम के पहले दो अक्षर और आधार नंबर के आखिरी चार अंक भरने होंगे।

क्लिक करें:- MP SI Admit Card 2026 Direct Link (Active) MP SI एडमिट कार्ड 2026 का अवलोकन MP SI एंव सूबेदार के 507 पदों के लिए भर्ती परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। उम्मीदवार भर्ती परीक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं। भर्ती का नाम: एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार भर्ती 2026

आयोजन संस्था: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB)

विभाग: गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश

एमपी पुलिस SI एडमिट कार्ड तिथि: 24 अक्टूबर (जारी)

परीक्षा तिथि: 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक (संशोधित)

पद: 507

आधिकारिक वेबसाइट:esb.mp.gov.in MP Subedar Steno, ASI Admit Card 2026: एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो, एएसआई एडमिट कार्ड जल्द, परीक्षा 3 नवंबर को MP Police SI Exam Date 2026: कब होगी सूबेदार एसआई परीक्षा? एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को अपनी शिफ्ट के अनुसार तय समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थी एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

परीक्षा की शिफ्ट परीक्षा का समय रिपोर्टिंग टाइम पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुबह 8 से 9 बजे दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दोपहर 1 से 2 बजे ध्यान दें: उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। साथ ही, प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते और रिपोर्टिंग टाइम को जरूर देख लें। MP SI Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? एमपी पुलिस एसआई हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं। होम पेज पर Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें। फिर Test Admit Card – Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test-2026 लिंक पर क्लिक करें। अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि सहित अन्य डिटेल्स को सही से भरें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करके परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

MP SI Hall Ticket 2026 में गलती होने पर क्या करें? MP Police Subedar SI Admit Card में यदि आपके नाम, जन्म तिथि (DOB), फोटो, हस्ताक्षर, कैटे या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण में कोई त्रुटि (गड़बड़ी) पाई जाती है, तो उसे सुधारने या परीक्षा केंद्र पर होने वाली परेशानी से बचने के लिए तुरंत MPESB Helpline / Helpdesk से संपर्क करें। एमपी एसआई एडमिट कार्ड 2026: परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं और क्या नहीं? एमपी पुलिस एसआई एवं सूबेदार परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर जाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ लेकर जाना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं? एडमिट कार्ड: अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर लेकर जाएं।

फोटो आईडी प्रूफ: आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य मान्य पहचान पत्र साथ रखें।

जरूरी निर्देश: एडमिट कार्ड पर दिए गए नियमों को ध्यान से पढ़ें।

समय का ध्यान: अपनी शिफ्ट के रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचें।