GDS 2nd Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट, यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

India Post GDS 2nd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। पहली मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगी। इसके बाद जिन उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, वे दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जीडीएस दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्टमास्टर, सहायक शाखा पोस्टमास्टर पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

[यहां देखें] GDS 1st Merit List 2026

GDS 2nd Merit List 2026 - हाइलाइट्स

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाता है। जिन उम्मीदवारों के अंक अधिक होते हैं, उन्हें मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता मिलती है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में इंडिया पोस्ट GDS भर्ती से जुड़ी सभी मुख्य बातें देख सकते हैं।