UP Headmaster Vacancy 2026: यूपी हेडमास्टर के 1172 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया जानें

UP Headmaster Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने प्रधानाध्यापक (Headmaster) के 1,172 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। https://t.co/Q12RTt1mzO — UPESSC (@upesscprayagraj) November 4, 2026 UP Headmaster Recruitment 2026: हाइलाइट्स UPESSC हेडमास्टर भर्ती 2026 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन में बताई गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरतों को पूरा करना होगा। अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिए गए टेबल को देखें:

विवरण जानकारी भर्ती आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) पद का नाम प्रधान अध्यापक (Headmaster) विज्ञापन संख्या 09/2026 कुल पद 1,172 आवेदन शुरू होने की तिथि 23 अक्टूबर 2026 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 परीक्षा तिथि 7 जनवरी 2027 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in UP Headmaster Vacancy 2026: पदों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,172 पदों को भरा जाएगा। इनमें बालक विद्यालयों के लिए 1,037 पद और बालिका विद्यालयों के लिए 135 पद निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय विद्यालय श्रेणी से संबंधित पात्रता शर्तों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार पदों का विवरण नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं: Click Here : यूपी हेडमास्टर रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए क्लिक करें

शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और सैलरी हेडमास्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (Postgraduate) डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड (B.Ed.) या बीपीएड (B.P.Ed.) की डिग्री होना आवश्यक है। अनुभव: उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले लेक्चरर या सहायक अध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव अथवा जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में निर्धारित अनुभव संबंधी शर्त पूरी करनी होगी। आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। वेतनमान : (लेवल 10) 56,100 रुपये से 1,77, 500 रुपये।