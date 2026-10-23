Jharkhand Home Guard Online Form 2026: झारखंड होम गार्ड के 772 पदों पर अंतिम तिथि नजदीक, फौरन करें अप्लाई

Jharkhand Home Guard Online Form 2026: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर गृह रक्षक (Home Guard) के आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन 11 अक्टूबर को मांगे गए। जिसकी अंतिम तिथि 26 अक्टूबर शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी।

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रामीण गृह रक्षक के 635 पद और शहरी गृह रक्षक के कुल 137 पदों को भरना है। ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए योग्यता 7वीं पास और शहरी के लिए 10वीं पास रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।

आवेदन लिंक

झारखंड होम गार्ड भर्ती 2026 के जरिए कुल 772 गृह रक्षक के पदों को भरा जा रहा है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को 26 अक्टूबर से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं।