NICL Assistant Mains Admit Card 2026: एनआईसीएल असिस्टेंट मेन्स एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
NICL Assistant Mains Admit Card 2026: एनआईसीएल असिस्टेंट मेन्स एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 30 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार हॉल टिकट आगे लेख में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
NICL Assistant Mains Admit Card 2026: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) में असिस्टेंट पद के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। NICL Assistant Mains Admit Card 2026 उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और उम्मीदवार से संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच कर लें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी आवश्यक हो सकता है।
NICL Assistant Mains Admit Card 2026 Download Link
एनआईसीएल असिस्टेंट मेन्स एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को Registration no और Password दर्ज करना होगा।
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एनआईसीएल असिस्टेंट मेन्स एडमिट कार्ड 2026
NICL Assistant Mains Admit Card 2026: हाइलाइट्स
एनआईसीएल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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संगठन का नाम
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नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL)
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पद का नाम
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असिस्टेंट
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परीक्षा का नाम
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NICL Assistant Mains Exam 2026
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लेख का विषय
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मेन्स एडमिट कार्ड
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एडमिट कार्ड
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आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्धता की पुष्टि करें
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आवश्यक विवरण
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि
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आधिकारिक वेबसाइट
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ibps.in
NICL Assistant Mains Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एनआईसीएल असिस्टेंट मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
1. सबसे पहले एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें।
3. असिस्टेंट भर्ती 2026-27 से संबंधित लिंक ओपन करें।
4. मेन्स परीक्षा के कॉल लेटर डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
5. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड अथवा जन्म तिथि दर्ज करें।
6. आवश्यक विवरण भरकर लॉगिन करें।
7. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
NICL Assistant Mains Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में उल्लेखित विवरण
NICL Assistant Mains Admit Card 2026 में निम्नलिखित डिटेल्स जरूर चेक करें:
- उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
- रजिस्ट्रेशन नंबर
- जन्म तिथि
- परीक्षा की तारीख और समय
- परीक्षा केंद्र का नाम एवं पूरा पता
- उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
- परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश
IBPS SO Mains Admit Card 2026: आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड ibps.in जारी, हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.