RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सीनियर टीचर (साइंस) प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 14 जुलाई 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धाारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया गया था। अब संस्कृत का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, जिसकी परीक्षा 14 जुलाई और 15 जुलाई 2026 को हुई थी। राजस्थान सेकंड ग्रेड साइंस और संस्कृत टीचर की परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर चेक सकते हैं।

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 डाउनलोड लिंक आरपीएससी राजस्थान सेकंड ग्रेड साइंस और संस्कृत टीचर की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF चेक कर सकते हैं। जनरल नॉलेज और साइंस ग्रुप-सी की लिखित परीक्षा 14 जुलाई 2026 और संस्कृत की परीक्षा को 14 जुलाई और 15 जुलाई 2026 को हुई थी।

राजस्थान सेकंड ग्रेड साइंस टीचर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें राजस्थान सेकंड ग्रेड संस्कृत टीचर रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें RPSC Senior Teacher Science and Sanskrit Result 2026 - हाइलाइट्स आरपीएससी सीनियर टीचर (साइंस और संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट की PDF में उम्मीदवारों को रोल नंबर ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच डिटेल्ड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) पद का नाम राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर रिक्त पद 2031 परीक्षा का नाम आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 14 जुलाई 2026 साइंस और संस्कृत विषय रिजल्ट जारी होने की तिथि 16 अक्टूबर 2026 और 23 अक्टूबर 2026 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, प्रोविजनल लिस्ट और डॉक्यूमेंट् वेरिफिकेशन सलेक्टिड कैंडिडेट्स 935 ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 डाउनलोड कैसे करें? आरपीएससी सीनियर टीचर (साइंस और संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर News और Events पर जाएं।

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 पर क्लिक करें।

रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें। RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें? आरपीएससी सीनियर टीचर (संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार इसमें अपना नाम चेक करें। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर SSO ID के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर 2026 से 04 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की दो कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ अटैस्टिड कॉपी के साथ अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। प्रोविजल लिस्ट फिलहाल फाइनल लिस्ट नहीं है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 की PDF में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है? आरपीएससी सीनियर टीचर (साइंस और संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट 2026 में उम्मीदवार इन डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के रोल नंबर

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़े दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

कट-ऑफ मार्क्स

अन्य जरूरी डिटेल्स RPSC 2nd Grade Sanskrit Result 2026 - एरिया वाइज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा 2025 के अंतर्गत संस्कृत विषय में पात्रता जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की अनंतिम सूची जारी कर दी है। इस सूची में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सूची में अनुसूचित क्षेत्र से 39 उम्मीदवार और गैर-अनुसूचित क्षेत्र से 1,387 उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। एरिया चयनित उम्मीदवारों की संख्या शेड्यूल एरिया 39 नॉन-शेड्यूल एरिया 1,387 कुल 1,426

RPSC 2nd Grade Teacher Cut off 2026 आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को सीनियर टीचर (संस्कृत) प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट 2026 के साथ-साथ कट-ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज अलग-अलग है। आप नीचे दिए गए लिंक से कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड कट-ऑफ 2026 क्लिक करें RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026 - महत्वपूर्ण तिथियां राजस्थान सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स नीचे महत्वपूर्ण तिथियों के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। विवरण तिथि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 17 जुलाई 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 वैकेंसी नोटिस (9651 पद बढ़ाने के लिए) 4 जुलाई 2026 फॉर्म करेक्शन की तिथि 6 मई से 12 मई 2026 एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले लिखित परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 रिजल्ट 13 अक्टूबर 2026

2nd Grade Teacher Result 2026 - वैकेंसी डिटेल्स पद का नाम वैकेंसी शैक्षणिक योग्यता सेकंड ग्रेड टीचर (सीनियर टीचर) 9651 ग्रेजुएशन और बीएड 2nd Grade Teacher Result 2026 - महत्वपूर्ण तिथियां राजस्थान सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स नीचे महत्वपूर्ण तिथियों के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। विवरण तिथि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 17 जुलाई 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19 अगस्त 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 वैकेंसी नोटिस (9651 पद बढ़ाने के लिए) 4 जुलाई 2026 फॉर्म करेक्शन की तिथि 6 मई से 12 मई 2026 एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले लिखित परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 रिजल्ट 13 अक्टूबर 2026