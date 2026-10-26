यदि आप अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए उस पर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। FD में निवेश करने से पहले ब्याज दरों की तुलना करना जरूरी है, क्योंकि इससे मिलने वाला रिटर्न आपकी निवेश अवधि पर निर्भर करता है। इसी बीच ICICI Bank और Indian Bank ने अपनी कुछ चुनिंदा FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बता दें कि नई दरें 23 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। ये बदलाव 3 करोड़ रुपये से कम की FD पर लागू हैं। ऐसे में यदि आप इन बैंकों में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो नई ब्याज दरों के बारे में जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लंबी अवधि की FD पर बढ़ा ब्याज ICICI Bank ने कुछ लंबी अवधि की FD पर ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है। बैंक के इस फैसले से उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जो अपनी बचत को लंबे समय तक निवेश करके रखना चाहते हैं।

फिलहाल बैंक सामान्य नागरिकों को FD पर 2.75% से 6.60% तक ब्याज दे रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम ब्याज दर 7.20% है। हालांकि, सभी FD पर एक जैसी ब्याज दर नहीं मिलती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। Indian Bank FD Rates: 555 और 777 दिन की FD पर बढ़ोतरी Indian Bank ने भी अपनी दो खास FD योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इनमें 555 दिन की ‘Ind Grow’ और 777 दिन की ‘Ind Prosper’ योजना शामिल हैं। बैंक ने इन दोनों FD पर ब्याज दरों में 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.15% अंक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, दूसरी अवधियों की FD पर ब्याज दरें पहले जैसी ही हैं। सीनियर सिटीजन के लिए इन योजनाओं में और बेहतर रिटर्न का मौका है। नई दरों के अनुसार, उन्हें 555 दिन की FD पर 7.30% और 777 दिन की FD पर 7.25% ब्याज मिलेगा। इन दोनों योजनाओं में सीनियर सिटीजन को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.50% अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है।