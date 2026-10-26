‘ऑक्टो’ का मतलब है 8, फिर 10वां महीना क्यों होता है October, जानें यहां

साल में 12 महीने होते हैं, जिनमें से एक अक्टूबर माह भी है। यह साल का 10वां महीना होता है, जो कि सर्दी की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, इस माह को त्योहारों की शुरुआत के लिए भी जाना जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हर साल 10वां महीना ही अक्टूबर क्यों होता है। क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

कहां से आया अक्टूबर नाम

'अक्टूबर' शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'ऑक्टो' से बना है, जिसका अर्थ होता है 'आठ'। लेकिन, आज अक्टूबर साल का 10वां महीना है। तो 8वें नंबर के नाम वाला महीना 10वें स्थान पर कैसे आ गया? इसका जवाब पुराने रोमन कैलेंडर में छिपा है।

8वें से 10वां महीना कैसे बना?

प्राचीन रोम के पहले राजा रोमुलस ने जो कैलेंडर बनाया था, उसमें साल में केवल 10 महीने ही होते थे। उस समय सर्दियों के दिनों को किसी भी महीने में नहीं गिना जाता था। उस पुराने कैलेंडर में साल की शुरुआत 'जनवरी' से नहीं, बल्कि 'मार्च' से होती थी, क्योंकि मार्च को युद्ध और कृषि शुरू करने का महीना माना जाता था।