LPG Price Update: 1 नवंबर से महंगा होगा गैस सिलेंडर? क्या सब्सिडी और e-KYC नियमों में भी होगा बदलाव
14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों पर सबकी नजर बनी हुई है। अक्टूबर में दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपये है। अब नवंबर में इसके दाम में बदलाव होगा या कीमत पहले जैसी रहेगी, यह आधिकारिक घोषणा से स्पष्ट होगा।
नवंबर महीने के शुरू होने में अब बस कुछ दिन ही बचे है, ऐसे में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों की नजर नए रेट पर रहेगी। यदि आपके घर में इंडेन, भारत गैस या HP गैस का कनेक्शन है, तो 1 नवंबर 2026 से जुड़े इन जरूरी अपडेट को जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का असर सीधे रसोई के बजट पर पड़ सकता है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने या घटने से होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबार भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, LPG सब्सिडी और आधार e-KYC को लेकर भी उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी रखनी चाहिए।
1 नवंबर को बदलेंगे LPG सिलेंडर के दाम?
तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को भी नए रेट जारी होने की संभावना पर नजर रहेगी। हालांकि, सिलेंडर महंगा होगा या सस्ता, इसकी पुष्टि कंपनियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल मुख्य रूप से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। इसकी कीमतों में बदलाव का असर कारोबार की लागत पर पड़ सकता है।
गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या होगा बदलाव?
घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत भी कस्टमर के लिए अहम है। अक्टूबर में दिल्ली में इसकी कीमत 942 रुपये है। अब नवंबर में इसके दाम में बदलाव होगा या कीमत पहले जैसी रहेगी, यह आधिकारिक घोषणा से स्पष्ट होगा।
ध्यान रखें कि LPG सिलेंडर की कीमत अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकती है। इसलिए रिफिल बुक करने से पहले अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट या आधिकारिक ऐप पर ताजा रेट जरूर जांच लें।
LPG सब्सिडी के लिए e-KYC कराना क्यों जरूरी?
LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी e-KYC महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह आवश्यकता 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई थी। जिन ग्राहकों की e-KYC पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्हें आमतौर पर इसे दोबारा कराने की जरूरत नहीं होती।
ग्राहक अपनी गैस कंपनी के ऐप के जरिए e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इंडेन गैस: IndianOil ONE ऐप
भारत गैस: HelloBPCL ऐप
HP गैस: HP PAY ऐप
इसके अलावा, उपभोक्ता अपने गैस वितरक से संपर्क करके भी e-KYC से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपलब्ध प्रमाणीकरण सुविधा के बारे में भी पूछा जा सकता है।
PNG और अन्य नियमों पर भी रखें नजर
LPG के साथ मिलने वाली प्राकृतिक गैस यानी PNG से जुड़े अपडेट पर भी नजर रखना जरूरी है। हालांकि, 1 नवंबर से किसी नए नियम के लागू होने की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
ऐसे में नवंबर की शुरुआत में गैस सिलेंडर बुक करने से पहले नए रेट जरूर देख लें और सब्सिडी के पात्र हैं तो अपनी e-KYC स्थिति भी देख लें।
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