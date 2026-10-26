DBRAU Result 2026 OUT: डॉ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

DBRAU Result 2026 OUT: डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (DBRAU) द्वारा सत्र 2025-26 के ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल-dbrau.ac.in पर जाकर अपना कोर्स का नाम, परीक्षा का प्रकार, रोल नंबर, जन्मतिथि और पिता का नाम दर्ज करके आसानी से अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं।

Dr. Bhimrao Ambedkar University Result 2026 Link

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (DBRAU) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए परिणाम लिंक एक्टिव कर दिए हैं, छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपने मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

DBRAU Result 2026 Direct Link क्लिक करें

DBRAU रिजल्ट 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (आगरा यूनिवर्सिटी) के रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।