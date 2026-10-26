DSSSB Admit Card 2026 OUT: IT असिस्टेंट, TGT और अन्य पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

DSSSB Admit Card 2026 OUT: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न विभागों के कई पद कोड के लिए 27 अक्टूबर 2026 से 05 दिसंबर 2026 तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का ई-एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

DSSSB Admit Card 2026 Download Link

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) द्वारा 27 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड के पोर्टल पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।