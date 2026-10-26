28 या 29 अक्टूबर ? कब है करवा चौथ, यहां जानें सही तारीख

करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रख उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इस बार करवा चौथ को लेकर महिलाओं में भ्रम है कि करवाचौथ 28 अक्टूबर का है या फिर 29 अक्टूबर। क्या आपको करवा चौथ की तारीख को लेकर भ्रम है, यदि हां, तो इस लेख में आपका यह भ्रम खत्म हो जाएगा क्या है करवा चौथ की सही तारीख और समय, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

कब है करवा चौथ

करवा चौथ का त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे में साल 2026 में यह करवा चौथ का व्रत 28 अक्टूबर को नहीं, बल्कि 29 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन है। ऐसे में पर्व को लेकर किसी भी प्रकार भ्रम नहीं रखें कि यह पर्व कब का होगा।

अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय होगा अलग

करवा चौथ के मौके पर भारत के अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है। क्योंकि, यह शहर के मौसम पर निर्भर करता है। मौसम खराब होने पर चांद देरी से दिख सकता है। हालांकि, यदि एक निश्चित समय की बात करें, तो यह 8 बजकर 17 मिनट के आसपास हो सकता है।