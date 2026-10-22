Rule Changes 1 November 2026: मोबाइल कॉल और स्पैम से जुड़े नियमों में बदलाव, पेंशनर्स और बैंक ग्राहकों के लिए भी अपडेट

अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही नवंबर की शुरुआत कई जरूरी बदलावों के साथ हो सकती है। नए महीने में बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल कॉल और दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों पर लोगों की नजर रहेगी। वहीं, पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी नवंबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया चलती है। इन बदलावों का असर रोजमर्रा के खर्च और जरूरी सरकारी कामों पर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 नवंबर से जुड़े अहम अपडेट और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल कॉल और स्पैम से जुड़े नियम आजकल फर्जी कॉल और साइबर ठगी के मामले लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कॉल करने वाले की पहचान और संदिग्ध संचार पर नज़र रखने से जुड़े टेलीकॉम नियम महत्वपूर्ण हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) और TRAI की पहल का उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। हालांकि, कॉलर आईडी से जुड़े कुछ नए नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं।

बैंक ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है असर नए महीने में बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड चार्ज, ट्रांजैक्शन फीस, ब्याज दरों और रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियमों पर ध्यान देना चाहिए। PNB और ICICI बैंक सहित अलग-अलग बैंकों की शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी भी बदलाव को सभी ग्राहकों पर लागू मानना सही नहीं होगा। अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए अपने बैंक की वेबसाइट पर नई फीस और नियमों की डिटेल्स जरूर देखें। दिल्ली में प्रदूषण पर बढ़ सकती है सख्ती सर्दियां आते ही दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या गंभीर होने लगती है। धुंध, वाहनों का धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। लोगों को वाहन, निर्माण कार्य और अन्य गतिविधियों से संबंधित सरकारी निर्देशों पर नज़र रखनी चाहिए। बता दें की दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-1 लागू कर दिया गया है। वहीं 1 नवंबर 2026 से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 (Non-BS6) गाड़ियों की एंट्री पर बैन रहेगा।