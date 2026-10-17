NICL AO Admit Card 2026
INFOCUS

Indian Railways Announces Additional Special Trains for Durga Puja, Diwali and Chhath 2026: Check Details and Routes

By Varun Verma
Last Updated: Oct 22, 2026, 13:30 IST

Northern Railway has announced additional festival special trains, temporary extensions and extra trips to manage passenger demand during the 2026 festive season. Check the complete list of routes, timings, dates and stoppages.

Indian Railways (Image Source: X.com)
Indian Railways (Image Source: X.com)

Northern Railway has announced additional trains across different routes ahead of the festival season on Saturday, October 17. Some of the year's major festivals, like Dussehra, Diwali and Chhath, are around the corner in the coming 2 months.

This is a significant move for passengers travelling to various parts of the country. A total of 100+ trains have been already announced, covering various destinations, including Delhi, Howrah, Patna, Varanasi, Prayagraj, Kanpur, Jammu, Ayodhya and several other cities.

These additional trains will help passengers travelling during the festive season when the demand for train tickets is usually high.

In this article, we will check the routes, dates, stoppages and all the relevant details of the special trains announced for the festival season

List of Indian Railways Festival Special Trains 2026: Route-wise Details

1. Delhi Jn.–Howrah Jn. Festival Special Express

Train Nos.: 04092 / 04091 | Total trips: 2

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Date

04092

Delhi Jn.–Howrah Jn.

Delhi Jn.

00:30

Howrah Jn.

08:40

17 October 2026

04091

Howrah Jn.–Delhi Jn.

Howrah Jn.

10:10

Delhi Jn.

15:50

18 October 2026

Stoppages: Tundla Jn., Govindpuri, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn., Patna Jn., Kiul Jn., Jhajha, Jasidih Jn., Madhupur Jn., Chittaranjan, Asansol Jn., Durgapur, Barddhaman Jn. and Bandel Jn.

Coach composition: 2 AC Tier and 3 AC Tier coaches.

2. Shakurbasti–Patna Jn. Unreserved Festival Special Express

Train Nos.:04404 / 04403 | Total trips: 16

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Dates

04404

Shakurbasti–Patna Jn.

Shakurbasti

15:15

Patna Jn.

14:30

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14 November 2026

04403

Patna Jn.–Shakurbasti

Patna Jn.

15:40

Shakurbasti

15:00

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15 November 2026

Stoppages: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Jn., Tundla Jn., Govindpuri, Subedarganj, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn. and Danapur.

Coach composition: Sleeper and General coaches.

3. Shakurbasti–Jhajha Jn. Unreserved Festival Special Express

Train Nos.: 04410 / 04409 | Total trips: 16

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Dates

04410

Shakurbasti–Jhajha Jn.

Shakurbasti

13:00

Jhajha Jn.

16:00

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14 November 2026

04409

Jhajha Jn.–Shakurbasti

Jhajha Jn.

18:15

Shakurbasti

01:40

6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15 November 2026

Stoppages: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Jn., Kanpur Central, Unnao Jn., Aishbagh Jn., Gonda Jn., Gorakhpur Jn., Kaptanganj Jn., Bagaha, Narkatiaganj Jn., Sugauli, Raxaul Jn., Ghorasahan, Bairagnia, Sitamarhi Jn., Janakpur Road, Kamtaul, Shisho Halt and Sakri Jn.

Coach composition: Sleeper and General coaches.

4. Udaipur City–Delhi Sarai Rohilla Festival Special Express

Train Nos.: 09617 / 09618 | Weekly service | Total trips: 12

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Dates

09617

Udaipur City–Delhi Sarai Rohilla

Udaipur City

21:15

Delhi Sarai Rohilla

11:15

Every Wednesday, 21 October–25 November 2026

09618

Delhi Sarai Rohilla–Udaipur City

Delhi Sarai Rohilla

13:45

Udaipur City

04:00

Every Thursday, 22 October–26 November 2026

Stoppages: Mavli Jn., Chittaurgarh, Bhilwara, Bijainagar, Ajmer Jn., Kishangarh, Phulera Jn., Ringas Jn., Neem Ka Thana, Naraina, Ateli, Rewari Jn., Gurgaon and Delhi Cantt.

Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, 3 Economy, Sleeper and General coaches.

5. Khurda Road Jn.–Anand Vihar Terminal Festival Special Express

Train Nos.: 08407 / 08408 | Total trips: 2

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Date

08407

Khurda Road Jn.–Anand Vihar Terminal

Khurda Road Jn.

12:15

Anand Vihar Terminal

22:30

17 October 2026

08408

Anand Vihar Terminal–Khurda Road Jn.

Anand Vihar Terminal

00:30

Khurda Road Jn.

10:45

19 October 2026

Stoppages: Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore, Hijli, Medinipur, Bishnupur, Bankura Jn., Adra Jn., Netaji Subhas Chandra Bose Jn. Gomoh, Koderma, Gaya Jn., Dehri On Sone, Sasaram, Mughalsarai Road, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Subedarganj, Govindpuri, Tundla Jn. and Ghaziabad.

Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.

6. New Delhi–Howrah Jn. Unreserved Festival Superfast Express

Train Nos.: 04070 / 04069 | Total trips: 2

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Date

04070

New Delhi–Howrah Jn.

New Delhi

08:20

Howrah Jn.

10:50

17 October 2026

04069

Howrah Jn.–New Delhi

Howrah Jn.

15:00

New Delhi

18:45

18 October 2026

Stoppages: Aligarh Jn., Kanpur Central, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn., Patna Jn., Kiul Jn., Jhajha, Jasidih Jn., Madhupur Jn., Chittaranjan, Asansol Jn., Durgapur, Barddhaman Jn. and Bandel Jn.

Coach composition: 2 AC Tier and 3 AC Tier coaches.

7. New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Unreserved Festival Special Express

Train Nos.: 04085 / 04086 | Total trips: 2

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Date

04085

New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra

New Delhi

14:20

Shri Mata Vaishno Devi Katra

03:00

17 October 2026

04086

Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi

Shri Mata Vaishno Devi Katra

10:00

New Delhi

23:30

18 October 2026

Stoppages: Sonipat Jn., Panipat Jn., Kurukshetra Jn., Ambala Cantt. Jn., Dhudhari Kalan, Jalandhar Cantt. Jn., Pathankot Cantt., Shahid Captain Tushar Mahajan, Udhampur and Jammu Tawi. Shahid Captain Tushar Mahajan is also listed again in the supplied route details.

Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.

8. New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Unreserved Festival Special Express

Train Nos.: 04485 / 04486 | Total trips: 4

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Dates

04485

New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra

New Delhi

14:15

Shri Mata Vaishno Devi Katra

03:00

18 and 20 October 2026

04486

Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi

Shri Mata Vaishno Devi Katra

10:00

New Delhi

23:30

19 and 21 October 2026

Stoppages: Same route as Train Nos. 04085 and 04086, including Sonipat, Panipat, Kurukshetra, Ambala Cantt., Jalandhar Cantt., Pathankot, Udhampur and Jammu Tawi.

Coach composition: 1 AC Tier, 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.

9. Varanasi Jn.–Jammu Tawi Unreserved Festival Special Express

Train Nos.: 04231 / 04232 | Total trips: 2

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Date

04231

Varanasi Jn.–Jammu Tawi

Varanasi Jn.

13:40

Jammu Tawi

15:20

18 October 2026

04232

Jammu Tawi–Varanasi Jn.

Jammu Tawi

17:00

Varanasi Jn.

17:40

19 October 2026

Lucknow Jn. timings:

Train No.

Arrival

Departure

04231

21:00

21:10

04232

10:05

10:15

Stoppages: Jaunpur Jn., Ayodhya Dham Jn., Ayodhya Cantt., Lucknow Jn., Shahjahanpur Jn., Bareilly Jn., Moradabad Jn., Saharanpur Jn., Ambala Cantt. Jn., Ludhiana Jn., Jalandhar Cantt. Jn. and Pathankot Cantt.

Coach composition: 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.

10. Varanasi Jn.–Ayodhya Dham Jn. Unreserved EMU Festival Special

Train Nos.: 04201 / 04202 | Daily service | Total trips: 88

Train No.

Route

Departure Station

Departure Time

Arrival Station

Arrival Time

Running Period

04201

Varanasi Jn.–Ayodhya Dham Jn.

Varanasi Jn.

16:20

Ayodhya Dham Jn.

21:40

Daily, 18 October–30 November 2026

04202

Ayodhya Dham Jn.–Varanasi Jn.

Ayodhya Dham Jn.

22:20

Varanasi Jn.

04:00

Daily, 18 October–30 November 2026

Stoppages: Shivpur, Birapatti, Babatpur, Pindra Road Halt, Khalispur, Trilochan Mahadev, Jalalganj, Sarkoni, Zafarabad Jn., Jaunpur Jn., Mahrajganj, Birahimpur, Manikaran Halt, Chaurehara, Shahganj Jn., Bilwai, Tulsi Nagar, Malipur, Jafrabad, Akbarpur Jn., Katahri, Gosainganj, Atrauli Bari, Bilhar Ghat and Darshan Nagar.

Coach composition: General coaches only.

What are Temporary Extensions of Existing Trains?

11. New Delhi–Agra Cantt. Intercity Express Extension

Train No. 14212 will be extended up to Bhamawali Halt from 5 November to 14 November 2026. Train No. 14211 will start from Bhamawali Halt from 6 November to 15 November 2026.

Revised timings

Train No.

Station

Arrival

Departure

14212

New Delhi

17:40

14212

Agra Cantt.

22:05

22:20

14212

Dholpur Jn.

23:18

23:20

14212

Morena

00:10

00:12

14212

Bhamawali Jn.

01:40

14211

Bhamawali Jn.

02:40

14211

Morena

03:28

03:30

14211

Dholpur Jn.

04:35

04:37

14211

Agra Cantt.

05:40

05:45

14211

New Delhi

10:00

12. New Delhi–Ghaziabad EMU Extension to Aligarh Jn.

Train No. 64426, running from New Delhi to Ghaziabad, will be extended up to Aligarh Jn. Train No. 64429, running from Ghaziabad to New Delhi, will start from Aligarh Jn.

Validity: 5 November to 14 November 2026.

Revised Timings 

Train No.

Station

Arrival

Departure

64426

New Delhi

09:55

64426

Ghaziabad

10:45

10:55

64426

Maripat

11:20

11:21

64426

Dadri

11:26

11:27

64426

Boraki Halt

11:31

11:32

64426

Ajaibpur

11:37

11:38

64426

Dankaur

11:45

11:46

64426

Wair

11:53

11:54

64426

Chola

11:59

12:00

64426

Gangraul Halt

12:04

12:05

64426

Sikandarpur

12:09

12:10

64426

Khurja Jn.

12:15

12:16

64426

Kamalpur

12:21

12:22

64426

Daur

12:26

12:27

64426

Somna

12:35

12:36

64426

Kulwa

12:44

12:45

64426

Mahrawal

12:50

12:51

64426

Aligarh Jn.

13:00

64429

Aligarh Jn.

13:30

64429

Mahrawal

13:36

13:37

64429

Kulwa

13:42

13:43

64429

Somna

13:51

13:52

64429

Daur

14:00

14:01

64429

Kamalpur

14:05

14:06

64429

Khurja Jn.

14:12

14:13

64429

Sikandarpur

14:18

14:19

64429

Gangraul Halt

14:23

14:24

64429

Chola

14:28

14:29

64429

Wair

14:34

14:35

64429

Dankaur

14:42

14:43

64429

Ajaibpur

14:50

14:51

64429

Boraki Halt

14:55

14:56

64429

Dadri

15:01

15:02

64429

Maripat

15:12

15:13

64429

Ghaziabad

16:10

16:30

64429

New Delhi

17:20

Additional Trips of Festival Special Trains

Northern Railway has decided to increase the number of trips of the following festival special trains.

Train No. and Name

Additional Dates

Extra Trips

04052 New Delhi–Howrah Jn. Festival Special

17 and 21 October 2026

2

04051 Howrah Jn.–New Delhi Festival Special

17, 19 and 23 October 2026

3

04081 New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Festival Special

26 October–6 November 2026

12

04082 Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi Festival Special

27 October–7 November 2026

12

How to Check Special Train Timings and Ticket Availability

Passengers can follow these steps before planning their journey:

  1. Visit the officialIRCTC website or use its authorised booking platform.

  2. Enter the departure station and destination station.

  3. Select the intended date of travel.

  4. Check the available trains, travel classes and seat availability.

  5. Confirm the train number, departure time, stoppages and running days.

  6. Complete the booking through an authorised channel.

Passengers can also consult the official Indian Railways enquiry services for updated train schedules and running status.

Varun Verma
Varun Verma

Senior Executive - Editorial

Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.

He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.

For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com

... Read More
First Published: Oct 17, 2026, 13:47 IST
Fire Icon

Latest Stories

Get here current GK and GK quiz questions in English and Hindi for India, World, Sports and Competitive exam preparation. Download the Jagran Josh Current Affairs App.

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News