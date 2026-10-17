Indian Railways Announces Additional Special Trains for Durga Puja, Diwali and Chhath 2026: Check Details and Routes
Northern Railway has announced additional festival special trains, temporary extensions and extra trips to manage passenger demand during the 2026 festive season. Check the complete list of routes, timings, dates and stoppages.
Northern Railway has announced additional trains across different routes ahead of the festival season on Saturday, October 17. Some of the year's major festivals, like Dussehra, Diwali and Chhath, are around the corner in the coming 2 months.
This is a significant move for passengers travelling to various parts of the country. A total of 100+ trains have been already announced, covering various destinations, including Delhi, Howrah, Patna, Varanasi, Prayagraj, Kanpur, Jammu, Ayodhya and several other cities.
These additional trains will help passengers travelling during the festive season when the demand for train tickets is usually high.
In this article, we will check the routes, dates, stoppages and all the relevant details of the special trains announced for the festival season
List of Indian Railways Festival Special Trains 2026: Route-wise Details
1. Delhi Jn.–Howrah Jn. Festival Special Express
Train Nos.: 04092 / 04091 | Total trips: 2
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Date
|
04092
|
Delhi Jn.–Howrah Jn.
|
Delhi Jn.
|
00:30
|
Howrah Jn.
|
08:40
|
17 October 2026
|
04091
|
Howrah Jn.–Delhi Jn.
|
Howrah Jn.
|
10:10
|
Delhi Jn.
|
15:50
|
18 October 2026
Stoppages: Tundla Jn., Govindpuri, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn., Patna Jn., Kiul Jn., Jhajha, Jasidih Jn., Madhupur Jn., Chittaranjan, Asansol Jn., Durgapur, Barddhaman Jn. and Bandel Jn.
Coach composition: 2 AC Tier and 3 AC Tier coaches.
2. Shakurbasti–Patna Jn. Unreserved Festival Special Express
Train Nos.:04404 / 04403 | Total trips: 16
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Dates
|
04404
|
Shakurbasti–Patna Jn.
|
Shakurbasti
|
15:15
|
Patna Jn.
|
14:30
|
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14 November 2026
|
04403
|
Patna Jn.–Shakurbasti
|
Patna Jn.
|
15:40
|
Shakurbasti
|
15:00
|
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15 November 2026
Stoppages: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Jn., Tundla Jn., Govindpuri, Subedarganj, Mirzapur, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn. and Danapur.
Coach composition: Sleeper and General coaches.
3. Shakurbasti–Jhajha Jn. Unreserved Festival Special Express
Train Nos.: 04410 / 04409 | Total trips: 16
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Dates
|
04410
|
Shakurbasti–Jhajha Jn.
|
Shakurbasti
|
13:00
|
Jhajha Jn.
|
16:00
|
5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 and 14 November 2026
|
04409
|
Jhajha Jn.–Shakurbasti
|
Jhajha Jn.
|
18:15
|
Shakurbasti
|
01:40
|
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 and 15 November 2026
Stoppages: New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Jn., Kanpur Central, Unnao Jn., Aishbagh Jn., Gonda Jn., Gorakhpur Jn., Kaptanganj Jn., Bagaha, Narkatiaganj Jn., Sugauli, Raxaul Jn., Ghorasahan, Bairagnia, Sitamarhi Jn., Janakpur Road, Kamtaul, Shisho Halt and Sakri Jn.
Coach composition: Sleeper and General coaches.
4. Udaipur City–Delhi Sarai Rohilla Festival Special Express
Train Nos.: 09617 / 09618 | Weekly service | Total trips: 12
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Dates
|
09617
|
Udaipur City–Delhi Sarai Rohilla
|
Udaipur City
|
21:15
|
Delhi Sarai Rohilla
|
11:15
|
Every Wednesday, 21 October–25 November 2026
|
09618
|
Delhi Sarai Rohilla–Udaipur City
|
Delhi Sarai Rohilla
|
13:45
|
Udaipur City
|
04:00
|
Every Thursday, 22 October–26 November 2026
Stoppages: Mavli Jn., Chittaurgarh, Bhilwara, Bijainagar, Ajmer Jn., Kishangarh, Phulera Jn., Ringas Jn., Neem Ka Thana, Naraina, Ateli, Rewari Jn., Gurgaon and Delhi Cantt.
Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, 3 Economy, Sleeper and General coaches.
5. Khurda Road Jn.–Anand Vihar Terminal Festival Special Express
Train Nos.: 08407 / 08408 | Total trips: 2
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Date
|
08407
|
Khurda Road Jn.–Anand Vihar Terminal
|
Khurda Road Jn.
|
12:15
|
Anand Vihar Terminal
|
22:30
|
17 October 2026
|
08408
|
Anand Vihar Terminal–Khurda Road Jn.
|
Anand Vihar Terminal
|
00:30
|
Khurda Road Jn.
|
10:45
|
19 October 2026
Stoppages: Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Bhadrak, Balasore, Hijli, Medinipur, Bishnupur, Bankura Jn., Adra Jn., Netaji Subhas Chandra Bose Jn. Gomoh, Koderma, Gaya Jn., Dehri On Sone, Sasaram, Mughalsarai Road, Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Subedarganj, Govindpuri, Tundla Jn. and Ghaziabad.
Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.
6. New Delhi–Howrah Jn. Unreserved Festival Superfast Express
Train Nos.: 04070 / 04069 | Total trips: 2
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Date
|
04070
|
New Delhi–Howrah Jn.
|
New Delhi
|
08:20
|
Howrah Jn.
|
10:50
|
17 October 2026
|
04069
|
Howrah Jn.–New Delhi
|
Howrah Jn.
|
15:00
|
New Delhi
|
18:45
|
18 October 2026
Stoppages: Aligarh Jn., Kanpur Central, Prayagraj Jn., Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn., Buxar, Ara Jn., Patna Jn., Kiul Jn., Jhajha, Jasidih Jn., Madhupur Jn., Chittaranjan, Asansol Jn., Durgapur, Barddhaman Jn. and Bandel Jn.
Coach composition: 2 AC Tier and 3 AC Tier coaches.
7. New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Unreserved Festival Special Express
Train Nos.: 04085 / 04086 | Total trips: 2
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Date
|
04085
|
New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
New Delhi
|
14:20
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
03:00
|
17 October 2026
|
04086
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
10:00
|
New Delhi
|
23:30
|
18 October 2026
Stoppages: Sonipat Jn., Panipat Jn., Kurukshetra Jn., Ambala Cantt. Jn., Dhudhari Kalan, Jalandhar Cantt. Jn., Pathankot Cantt., Shahid Captain Tushar Mahajan, Udhampur and Jammu Tawi. Shahid Captain Tushar Mahajan is also listed again in the supplied route details.
Coach composition: 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.
8. New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Unreserved Festival Special Express
Train Nos.: 04485 / 04486 | Total trips: 4
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Dates
|
04485
|
New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
New Delhi
|
14:15
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
03:00
|
18 and 20 October 2026
|
04486
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi
|
Shri Mata Vaishno Devi Katra
|
10:00
|
New Delhi
|
23:30
|
19 and 21 October 2026
Stoppages: Same route as Train Nos. 04085 and 04086, including Sonipat, Panipat, Kurukshetra, Ambala Cantt., Jalandhar Cantt., Pathankot, Udhampur and Jammu Tawi.
Coach composition: 1 AC Tier, 2 AC Tier, 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.
9. Varanasi Jn.–Jammu Tawi Unreserved Festival Special Express
Train Nos.: 04231 / 04232 | Total trips: 2
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Date
|
04231
|
Varanasi Jn.–Jammu Tawi
|
Varanasi Jn.
|
13:40
|
Jammu Tawi
|
15:20
|
18 October 2026
|
04232
|
Jammu Tawi–Varanasi Jn.
|
Jammu Tawi
|
17:00
|
Varanasi Jn.
|
17:40
|
19 October 2026
Lucknow Jn. timings:
|
Train No.
|
Arrival
|
Departure
|
04231
|
21:00
|
21:10
|
04232
|
10:05
|
10:15
Stoppages: Jaunpur Jn., Ayodhya Dham Jn., Ayodhya Cantt., Lucknow Jn., Shahjahanpur Jn., Bareilly Jn., Moradabad Jn., Saharanpur Jn., Ambala Cantt. Jn., Ludhiana Jn., Jalandhar Cantt. Jn. and Pathankot Cantt.
Coach composition: 3 AC Tier, Sleeper and General coaches.
10. Varanasi Jn.–Ayodhya Dham Jn. Unreserved EMU Festival Special
Train Nos.: 04201 / 04202 | Daily service | Total trips: 88
|
Train No.
|
Route
|
Departure Station
|
Departure Time
|
Arrival Station
|
Arrival Time
|
Running Period
|
04201
|
Varanasi Jn.–Ayodhya Dham Jn.
|
Varanasi Jn.
|
16:20
|
Ayodhya Dham Jn.
|
21:40
|
Daily, 18 October–30 November 2026
|
04202
|
Ayodhya Dham Jn.–Varanasi Jn.
|
Ayodhya Dham Jn.
|
22:20
|
Varanasi Jn.
|
04:00
|
Daily, 18 October–30 November 2026
Stoppages: Shivpur, Birapatti, Babatpur, Pindra Road Halt, Khalispur, Trilochan Mahadev, Jalalganj, Sarkoni, Zafarabad Jn., Jaunpur Jn., Mahrajganj, Birahimpur, Manikaran Halt, Chaurehara, Shahganj Jn., Bilwai, Tulsi Nagar, Malipur, Jafrabad, Akbarpur Jn., Katahri, Gosainganj, Atrauli Bari, Bilhar Ghat and Darshan Nagar.
Coach composition: General coaches only.
What are Temporary Extensions of Existing Trains?
11. New Delhi–Agra Cantt. Intercity Express Extension
Train No. 14212 will be extended up to Bhamawali Halt from 5 November to 14 November 2026. Train No. 14211 will start from Bhamawali Halt from 6 November to 15 November 2026.
Revised timings
|
Train No.
|
Station
|
Arrival
|
Departure
|
14212
|
New Delhi
|
—
|
17:40
|
14212
|
Agra Cantt.
|
22:05
|
22:20
|
14212
|
Dholpur Jn.
|
23:18
|
23:20
|
14212
|
Morena
|
00:10
|
00:12
|
14212
|
Bhamawali Jn.
|
01:40
|
—
|
14211
|
Bhamawali Jn.
|
—
|
02:40
|
14211
|
Morena
|
03:28
|
03:30
|
14211
|
Dholpur Jn.
|
04:35
|
04:37
|
14211
|
Agra Cantt.
|
05:40
|
05:45
|
14211
|
New Delhi
|
10:00
|
—
12. New Delhi–Ghaziabad EMU Extension to Aligarh Jn.
Train No. 64426, running from New Delhi to Ghaziabad, will be extended up to Aligarh Jn. Train No. 64429, running from Ghaziabad to New Delhi, will start from Aligarh Jn.
Validity: 5 November to 14 November 2026.
Revised Timings
|
Train No.
|
Station
|
Arrival
|
Departure
|
64426
|
New Delhi
|
—
|
09:55
|
64426
|
Ghaziabad
|
10:45
|
10:55
|
64426
|
Maripat
|
11:20
|
11:21
|
64426
|
Dadri
|
11:26
|
11:27
|
64426
|
Boraki Halt
|
11:31
|
11:32
|
64426
|
Ajaibpur
|
11:37
|
11:38
|
64426
|
Dankaur
|
11:45
|
11:46
|
64426
|
Wair
|
11:53
|
11:54
|
64426
|
Chola
|
11:59
|
12:00
|
64426
|
Gangraul Halt
|
12:04
|
12:05
|
64426
|
Sikandarpur
|
12:09
|
12:10
|
64426
|
Khurja Jn.
|
12:15
|
12:16
|
64426
|
Kamalpur
|
12:21
|
12:22
|
64426
|
Daur
|
12:26
|
12:27
|
64426
|
Somna
|
12:35
|
12:36
|
64426
|
Kulwa
|
12:44
|
12:45
|
64426
|
Mahrawal
|
12:50
|
12:51
|
64426
|
Aligarh Jn.
|
13:00
|
—
|
64429
|
Aligarh Jn.
|
—
|
13:30
|
64429
|
Mahrawal
|
13:36
|
13:37
|
64429
|
Kulwa
|
13:42
|
13:43
|
64429
|
Somna
|
13:51
|
13:52
|
64429
|
Daur
|
14:00
|
14:01
|
64429
|
Kamalpur
|
14:05
|
14:06
|
64429
|
Khurja Jn.
|
14:12
|
14:13
|
64429
|
Sikandarpur
|
14:18
|
14:19
|
64429
|
Gangraul Halt
|
14:23
|
14:24
|
64429
|
Chola
|
14:28
|
14:29
|
64429
|
Wair
|
14:34
|
14:35
|
64429
|
Dankaur
|
14:42
|
14:43
|
64429
|
Ajaibpur
|
14:50
|
14:51
|
64429
|
Boraki Halt
|
14:55
|
14:56
|
64429
|
Dadri
|
15:01
|
15:02
|
64429
|
Maripat
|
15:12
|
15:13
|
64429
|
Ghaziabad
|
16:10
|
16:30
|
64429
|
New Delhi
|
17:20
|
—
Additional Trips of Festival Special Trains
Northern Railway has decided to increase the number of trips of the following festival special trains.
|
Train No. and Name
|
Additional Dates
|
Extra Trips
|
04052 New Delhi–Howrah Jn. Festival Special
|
17 and 21 October 2026
|
2
|
04051 Howrah Jn.–New Delhi Festival Special
|
17, 19 and 23 October 2026
|
3
|
04081 New Delhi–Shri Mata Vaishno Devi Katra Festival Special
|
26 October–6 November 2026
|
12
|
04082 Shri Mata Vaishno Devi Katra–New Delhi Festival Special
|
27 October–7 November 2026
|
12
How to Check Special Train Timings and Ticket Availability
Passengers can follow these steps before planning their journey:
-
Visit the officialIRCTC website or use its authorised booking platform.
-
Enter the departure station and destination station.
-
Select the intended date of travel.
-
Check the available trains, travel classes and seat availability.
-
Confirm the train number, departure time, stoppages and running days.
-
Complete the booking through an authorised channel.
Passengers can also consult the official Indian Railways enquiry services for updated train schedules and running status.
Senior Executive - Editorial
Varun Verma is an education and sports journalist with over three years of experience in journalism, with a strong focus on cricket . He has previously worked with SportsYaari and CricketTimes.com, where he developed a strong news sense and a knack for storytelling while covering breaking news and major sporting events.
He holds a PG Diploma in English Journalism from the Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi. Beyond sports, his interests include geopolitics, Indian polity and government policies. Inspired by the grit and passion of Ben Stokes, he strives to bring the same depth in his life.
For inquiries or professional insights, you can reach him directly at varun.verma@jagrannewmedia.com