वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट ! अब SIR के बाद आ गया SSR, जानें अपने अधिकार

यदि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या फिर इसमें पते या फिर किसी गलत जानकारी को ठीक करवाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता लिस्ट को अपडेट करने के लिए समरी रिविजन रिपोर्ट यानि SSR करने का निर्देश दिया गया है। इसका आधार 1 जनवरी, 2027 माना जाएगा। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो किसी वजह से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करा पाए हैं या फिर ऐसे युवा, जो 18 साल के हो गए हैं और खुद को वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं।

क्या है SSR

समरी रिविजन रिपोर्ट यानि SSR, SIR से बहुत अलग है। क्योंकि, एसआईआर में वोटर्स का सत्यापन और गहन जांच होती है, जबकि एसएसआर में नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ वोटर लिस्ट में गलतियों को भी सुधारा जाता है। चुनाव आयोग ने SSR के लिए मुख्य आधार तारीख को 1 जनवरी, 2027 रखा है। आयोग के मुताबिक, 1 जनवरी 2027 में 18 साल की उम्र पूरा करने वाले युवा ही नहीं, बल्कि आगे की 3 तारीखों के लिए भी एडवांस आवेदन किया जा सकेगा।