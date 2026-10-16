Bank Holiday: क्या आपके शहर में भी बंद हैं बैंक? जानें 16 से 31 अक्टूबर तक कब-कब रहेंगी छुट्टियां!

Bank Holidays October 2026: अक्टूबर महीने के उत्तरार्ध यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 के दौरान यदि आपको बैंक ब्रांच में जाकर चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने, केवाईसी (KYC) अपडेट या नकद निकासी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम निपटाना है, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है आप लोग जरूर पढ़े।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, दुर्गा पूजा (Durga Puja), महा सप्तमी, महानवमी, दशहरा (Dussehra/Vijayadashami), लक्ष्मी पूजा, करवा चौथ और सप्ताहिक छुट्टियों (रविवार और चौथे शनिवार) को मिलाकर 16 से 31 अक्टूबर की 16 दिनों की अवधि में देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 10 दिन बैंक सेवाएं भौतिक रूप से बंद रहेंगी। हालांकि, ये छुट्टियां स्टेट-वाइज और क्षेत्र - वाइज त्योहारों के आधार पर अलग-अलग शहरों में लागू होंगा।