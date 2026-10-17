UPSSSC UP PET Admit Card 2026: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें

UPSSSC UP PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 का एडमिट कार्ड आज यानि 17 अक्टूबर, 2026 को जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। यूपी पीईटी 2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को राज्य के 60 जनपदों में किया जाएगा।

UPSSSC PET Admit Card 2026 Download Link

यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र सहित अन्य विवरण दिए होंगे। उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए सभी विवरणों को ध्यान से चेक करना चाहिए।