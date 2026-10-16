UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: यूपी इंटर लेवल के 1784 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 10 नवंबर से करें आवेदन
UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: यूपीएसएसएससी ने संयुक्त अवर अधीनस्थ (इंटरमीडिएट स्तरीय) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 1784 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया, आयु सीमा सहित अन्य डिटेल्स आगे लेख में जानें।
UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने संयुक्त अवर अधीनस्थ पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञापन संख्या 26-परीक्षा/2026 के तहत विभिन्न विभागों में पदों को भरा जाएगा। जिसमें कुल 1784 रिक्त पद शामिल हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएसएसएससी की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डिटेल्स आगे लेख में देखें।
UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: नोटिफिकेशन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिसके बाद PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। UPSSSC की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज यानि 16 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया है। रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर को शुरू किए जाएंगे। आयु सीमा, चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स जानने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।
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यूपीएसएसएससी संयुक्त अवर अधीनस्थ (इंटरमीडिएट स्तरीय) भर्ती 2026
UPSSSC Inter 12th Level Recruitment 2026: हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पद का नाम
|
संयुक्त अवर अधीनस्थ
|
विज्ञापन संख्या
|
26-परीक्षा/2026
|
पदों की संख्या
|
1784
|
ऑनलाइन आवेदन तिथि
|
10 नवंबर से 1 दिसंबर, 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Inter (12th) Level Application Form 2026
यूपी इंटर लेवल विज्ञापन संख्या 26-परीक्षा2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों के लिए 10 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
|
विज्ञापन संख्या 26-परीक्षा/2026
UPSSSC Inter (12th) Level Recruitment 2026: रिक्त पद और योग्यताएं
विज्ञापन संख्या 26-परीक्षा/2026 के तहत वाणिज्य कर संग्रह अमीन, भूमि अर्जन अमीन, भंडार पाल एवं लिपिक के विभिन्न पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में रिक्त पद और शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं:
|
विभाग का नाम
|
पोस्ट
|
शैक्षणिक योग्यता
|
राज्य कर आयुक्त कार्यालय
|
वाणिज्य कर संग्रह अमीन
|
|
भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्
|
भूमि अर्जन अमीन
|
|
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय
|
भंडार पाल एवं लिपिक
|
|
कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता
|
सहकारी कृषि पर्यवेक्षक
|
|
निदेशालय जनजाति
|
गृहमाता
|
|
कार्यालय चकबंदी
|
सारणीयक
|
|
समाज कल्याण विभाग निदेशालय
|
समाज कल्याण पर्यवेक्षक
|
|
समाज कल्याण विभाग निदेशालय
|
ग्राम विकास अधिकारी
|
पंचायती राज निदेशालय
|
ग्राम पंचायत अधिकारी
|
|
मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
|
फार्म लिपिक
|
|
मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
|
बिक्री कर्ता
|
UPSSSC Inter Level Exam Pattern 2026: परीक्षा पैटर्न
UPSSSC इंटर लेवल मेन्स परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। परीक्षा के लिए कुल समय 2 घंटे होगा।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा मोड
|
लिखित परीक्षा
|
प्रश्न का प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न
|
कुल सवाल
|
100
|
कुल मार्क
|
100
|
अवधि
|
120 मिनट
|
प्रति प्रश्न अंक
|
1
|
निगेटिव मार्किंग
|
हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर
|
शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर
|
PET-2025 सामान्यीकृत अंक
UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Intermediate Level Mains Recruitment 2026 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉगिन करने के लिए PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर और Mobile no. दर्ज करें।
स्टेप 4 अब अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कैटेगरी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर दर्ज करें।
स्टेप 5 पोस्ट सिलेक्ट करें और मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 6 अब वेरिफिकेशन कोड और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7 एप्लीकेशन फीस जमा करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
UP PET City Slip 2026 Out: यूपी पीईटी सिटी स्लिप upsssc.gov.in जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.