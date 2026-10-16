वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने बल्ले से उड़ाया गर्दा ! 19 चौके और 8 छक्के के साथ जड़ा शतक

क्रिकेट की दुनिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर(Aryavir Sehwag) ने अंडर-19 में विनू मांकड़ ट्रॉफी एलिट टूर्नामेंट में दिल्ली के लिए तूफानी पारी खेली। उन्होंने चंडीगढ़ के खिलाफ खेले गए मैच में अपने बल्ले से 143 गेंदों में 173 रनों निकाले और कुल स्कोर को 300 के पास पहुंच दिया। 18 वर्षीय आर्यवीर दिल्ली अडंर-19 टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी कप्तानी पारी यादगार रही है। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 32 रन बनाए थे।

टॉस जीतकर लिया था बल्लेबाजी का फैसला

दिल्ली अडंर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। इस कड़ी में आर्यवीर ने अर्नव बग्गा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 98 रन बनाए। हालांकि, अर्नव 47 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान दिल्ली का स्कोर 81 रन का था और धीरे-धीरे 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दिल्ली का स्कोर बढ़ा और यह 179 रनों के साथ 4 विकेट पर पहुंच गया। इसके बाद 5वें विकेट के लिए आर्यवीर ने शांतनु यादव के साथ धुआंधार पारी खेलते हुए 89 रनों की साझेदारी की।