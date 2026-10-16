EPFO की तरफ से बड़ी राहत! अब 31 अक्टूबर तक मिला समय

कर्मचारी प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने नियोक्ताओं को एक बड़ी राहत प्रदान की है। इस कड़ी में नियोक्ताओं का ECR फाइल करने का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया गया है। इससे उन कंपनियों और एंप्लॉयर को सुविधा मिलेगी, जो अब तक किसी कारण से ईसीआर फाइल करने में असमर्थ रहे थे। यह फैसला वेज सीलिंग में बदलाव के कारण लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

अब कब तक दाखिल कर सकते हैं ECR

EPFO ने ईसीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। पहले यह तारीख 15 अक्टूबर तक थी, जिसे 16 दिन के लिए आगे और बढ़ा दिया गया है।

क्या होती है ECR

अब हम ECR के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि ईसीआर Electronic Challan Return होता है। यह एक मंथली चालान रिटर्न होता है, जो कि हर महीने एंप्लॉयर द्वारा EPFO पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी से जुड़ी योजना में सदस्य वेतन और अंशदान की पूरी जानकारी होती है।