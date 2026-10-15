[OUT] RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेशियल्स का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Section Controller Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने दिनांक 16 अक्टूबर 2026 शाम 4.00 बजे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या CEN No 03/2026 के तहत कुल 119 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Section Controller Answer Key 2026 Date नोटिस
RRB Section Controller Answer Key 2026 Link
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक 50 रुपये प्रति प्रश्न के साथ ऑनलाइन जमा कर सकता है।
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आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक
RRB Section Controller Answer Key 2026 Release Date - हाइलाइट्स
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर से संबंधित आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रासंगिक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगा। इन पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB)
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पद का नाम
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सेक्शन कंट्रोलर
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रिक्त पदों की संख्या
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119
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विज्ञापन संख्या
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CEN No 03/2026
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परीक्षा का नाम
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आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026
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आंसर-की जारी होने की तिथि
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16 अक्टूबर 2026
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आपत्ति दर्ज करने की तिथि
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16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026
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चयन प्रक्रिया
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कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rrb.indianrailways.gov.in
RRB Section Controller Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर What’s New सेक्शन देखें।
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अब RRB Section Controller Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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आंसर-की डाउनलोड कर लें।
RRB Section Controller Answer Key 2026 Sarkari Result में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा में शामिल उम्मीदवार उत्तर कुंजी में ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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अभ्यर्थी का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन आईडी
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परीक्षा का नाम
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पोस्ट कोड
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परीक्षा की तिथि
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शिफ्ट का समय
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प्रश्न आईडी
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प्रश्न का प्रकार और विषय
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विकल्प आईडी
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उम्मीदवार का उत्तर
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सही उत्तर
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प्रश्न की स्थिति
RRB Section Controller Answer Key 2026 मार्क्स कैसे केलकुलेट करें?
आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर उत्तर कुंजी से मार्क्स केलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना जरूरी है। परीक्षा में सही उत्तर के लिए +1 अंक, गलत उत्तर के लिए -0.33 अंक और बिना आंसर के 0 अंक दिए जाते हैं। आपके इसके लिए ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। (सही उत्तर x 1) - (गलत उत्तर x 0.33) = कुल स्कोर
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.