[OUT] RRB Section Controller Answer Key 2026: आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

RRB Section Controller Answer Key 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने दिनांक 16 अक्टूबर 2026 शाम 4.00 बजे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या CEN No 03/2026 के तहत कुल 119 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB Section Controller Answer Key 2026 Date नोटिस

RRB Section Controller Answer Key 2026 Link

आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी उम्मीदवार को आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक 50 रुपये प्रति प्रश्न के साथ ऑनलाइन जमा कर सकता है।