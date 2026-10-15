HPPSC Medical Officer Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply

HP Medical Officer Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने विज्ञापन संख्या 62/9-2026 के तहत अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर दिनांक 19 सितंबर 2026 को मेडिकल ऑफिसर (जनरल विंग) (जॉब ट्रेनी) के 228 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये भर्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश में की जानी है। अब इन पदों के लिए दिनांक 19 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे और कल यानी 16 अक्टूबर 2026 को पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। HP Health Department Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2026 लिंक क्लिक करें HP Medical Officer Recruitment - हाइलाइट्स हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर पदों के चयन में कुल चार चरण शामिल है। पहले चरण में ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी या ऑफलाइन), दूसरे चरण में सब्जेक्टिव टेस्ट, तीसरे चरण में पर्सनैलिटी टेस्ट और चौथे व आखिरी चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) शामिल है। भर्ती से जुड़ी बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) विभाग का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश विज्ञापन संख्या 62/9-2026 नोटिफिकेशन जारी पद का नाम मेडिकल ऑफिसर रिक्त पदों की संख्या 228 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 19 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 19 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2026 चयन प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी या ऑफलाइन), सब्जेक्टिव टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in