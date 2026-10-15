DSSSB MTS Final Answer Key 2026: डीएसएसएसबी एमटीएस उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड PDF
DSSSB MTS Answer Key 2026: डीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एमटीएस परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 25 जुलाई 2026 से 01 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। डीएसएसएसबी एमटीएस के एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेशियल्स का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।
DSSSB MTS Final Answer Key 2026 Date: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 25 जुलाई 2026 से 01 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। डीएसएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 07/25 (पोस्ट कोड 803/25) के तहत कुल 714 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
डीएसएसएसबी एमटीएस के एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक ही उत्तर कुंजी देख सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आंसर-की नहीं देखी जा सकती।
DSSSB MTS Answer Key 2026 PDF Download Link
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की देख व डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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डीएसएसएसबी एमटीएस फाइनल उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक
DSSSB MTS Answer Key 2026 Sarkari Result - हाइलाइट्स
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी दिनांक 11 सितंबर 2026 को जारी की गई थी और अब फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। इन पदों के सलेक्शन में टियर-1 लिखित परीक्षा, मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स, स्किल/ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)
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पद का नाम
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मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)
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रिक्त पदों की संख्या
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714
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विज्ञापन संख्या
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07/25 (पोस्ट कोड 803/25)
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परीक्षा का नाम
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डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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25 जुलाई 2026 से 01 सितंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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dsssb.delhi.gov.in
DSSSB MTS Final Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर What’s New सेक्शन देखें।
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अब DSSSB MTS Final Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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आंसर-की डाउनलोड कर लें।
DSSSB MTS Answer Key 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार उत्तर कुंजी में ये डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
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अभ्यर्थी का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन आईडी
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परीक्षा का नाम
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पोस्ट कोड
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परीक्षा की तिथि
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शिफ्ट का समय
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प्रश्न आईडी
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प्रश्न का प्रकार और विषय
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विकल्प आईडी
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उम्मीदवार का उत्तर
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सही उत्तर
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प्रश्न की स्थिति
DSSSB MTS Answer Key 2026 पर क्या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की यह फाइनल उत्तर कुंजी है। इस कारण आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती क्योंकि पहले प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी और आपत्ति दर्ज करने के लिए टाइम भी दिया गया था। सारी आपत्तियों का विश्लेषण करने के बाद ही फाइनल आंसर-की 2026 जारी की गई है।
DSSSB MTS फाइनल आंसर की 2026 महत्वपूर्ण तिथियां
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों के लिए नीचे टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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विवरण
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तिथियां
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नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
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11 दिसंबर 2025
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ऑनलाइन आवेदन की तिथि
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17 दिसंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
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15 जनवरी 2026
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परीक्षा की तिथि
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25 जुलाई 2026 से 01 सितंबर 2026
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प्रोविजनल आंसर-की जारी होने की तिथि
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11 सितंबर 2026
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फाइनल आंसर-की जारी होने की तिथि
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15 अक्टूबर 2026
पोस्ट कोड और परीक्षा विवरण (803/25)
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 07/25 (पोस्ट कोड 803/25) के तहत परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा 25 जुलाई 2026 से 01 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। 11 सितंबर 2026 को प्रोविजनल आंसर-की 2026 जारी की गई थी।
DSSSB MTS फाइनल आंसर की से मार्क्स कैसे निकालें?
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी से मार्क्स निकालने के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक जोड़ें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक (नेगेटिव मार्किंग) काटें। जिन प्रश्नों को आपने हल नहीं किया है, उनके लिए कोई अंक नहीं जुड़ेगा या कटेगा। अब आप यह फॉर्मूला इस्तेमाल करें। कुल प्राप्त अंक = (सही उत्तरों की संख्या X 1) - (गलत उत्तरों की संख्या X 0.25)
DSSSB MTS फाइनल आंसर की के बाद क्या होगा?
डीएसएसएसबी एमटीएस परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवारों को मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स के आधार पर स्किल/ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट भी जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.