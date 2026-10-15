IBPS SO Prelims Result 2026 Out: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट ibps.in जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करें

IBPS SO Prelims Result 2026 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर आज 15 अक्टूबर, 2026 को घोषित किया गया है। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन विवरण की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट, स्कोरकार्ड और आगे की चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। IBPS SO Prelims Score Card 2026 Download link आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट आज 15 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक है। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड लिंक IBPS SO Prelims Result 2026: हाइलाइट्स IBPS एसओ प्रीलिम्स रिजल्ट आज 15 अक्टूबर, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। रिजल्ट से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिए हाइलाइट्स देख सकते हैं: विवरण जानकारी परीक्षा का नाम आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) प्रीलिम्स परीक्षा 2026 संस्था का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) परिणाम 15 अक्टूबर 2026 स्कोरकार्ड जारी अगला चरण मुख्य परीक्षा (Mains Exam - 1 नवंबर 2026) IBPS SO Score Card 2026: स्कोरकार्ड में मिलेंगे ये विवरण आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों के परीक्षा प्रदर्शन से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें सेक्शन-वाइज अंक और कुल प्राप्तांक जैसी जानकारी शामिल हो सकती है। उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए।