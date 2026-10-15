BCI AIBE XXII Syllabus 2026 OUT: ऑल इंडिया बार एग्जाम का सिलेबस जारी, यहां से करें Download

AIBE 22 Syllabus Released: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 (AIBE XXII 2026) के लिए ऑफिशियल सिलेबस और सब्जेक्ट-वाइज मार्क्स का वेटेज (Subject-Wise Weightage) जारी कर दिया है।

आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, AIBE 22 के एग्जाम में कानून के कुल 19 प्रमुख सब्जेक्ट से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। इस एग्जाम को पास करने वाले वकीलों को ही बीसीआई द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (Certificate of Practice-COP) प्रदान किया जाता है, जो भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत करने के लिए कानूनी रूप से जरूरी है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपडेट्स देख सकते हैं।

AIBE 22 Syllabus 2026: Subject-Wise Table

बीसीएम (BCI) द्वारा जारी नए सिलेबस के अनुसार 100 मार्क्स के क्वश्न पेपर में 19 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट-वाडज वेटेज नीचे दी गई टेबल में दिया गया है।