90,000 गैस कनेक्शन हो सकते हैं ब्लॉक! घर बैठे मोबाइल ऐप से ऐसे करें LPG Gas e-KYC

LPG Gas e-KYC Mandatory 2026: दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के ऐन मौके पर रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर आई है। तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और खाद्य और आपूर्ति विभाग के निर्देशों के अनुसार, अकेले एक जिले/क्षेत्र में लगभग 90,000 एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं ने अब तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है।

विभाग और गैस एजेंसियों द्वारा अब दी गई चेतावनी के अनुसार, यदि उपभोक्ताओं ने तुरंत अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (Biometric Verification) वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो उनके एलपीजी कनेक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक या बंद किए जा सकते हैं। साथ ही, ऐसी स्थिति में त्योहारों के दौरान रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग भी रुक जाएगी। ये ही नहीं, लोगो को सरकारी सब्सिडी (Subsidy) का लाभ मिलना भी बंद हो सकता है।

कितने लोगों की e-KYC अभी तक अधूरी है?

क्या आप जानते है कि जिले में कुल घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या करीब 7 लाख और इससे थोड़ी सी अधिक है। इनमें से 89,138 उपभोक्ताओं की केवाईसी अधूरी है। पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन उपभोक्ताओं को बार-बार मैसेज भेजे गए।