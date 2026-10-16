RMLAU Result 2026 OUT: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक
RMLAU Result 2026 OUT: छात्र डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट rmlau.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
RMLAU Result 2026 OUT: अयोध्या स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) ने अपने आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल rmlau.ac.in पर विभिन्न अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने रोल नंबर का उपयोग करके आसानी से अपनी डिजिटल मार्कशीट ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
RMLAU Result 2026 Download Link
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2026 देखने एंव मार्कशीट डाउनलोड करने का सीधा लिंक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है, छात्र बिना किसी परेशानी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए, हमने नीचे दिए गए लेख में स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।
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RMLAU Result 2026 Direct Link
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से RMLAU परिणाम 2026 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
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होमपेज पर Examination सेक्शन में Results टैब पर क्लिक करें।
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फिर Annual/Semester को चुनें।
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अब View Result 2026 पर क्लिक करें।
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NEP Odd Semester, NEP Even Semester या Non-NEP Result 2026 का चयन करें।
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अपने कोर्स का चयन करें और रोल नंबर दर्ज करें।
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आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें।
RMLAU Marksheet 2026 में क्या विवरण उल्लिखित होंगे?
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्र उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच अवश्य कर लें। यदि कोई गलती मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन को दें। मार्कशीट में मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां उल्लिखित होती हैं:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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नामांकन संख्या
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पिता/माता का नाम
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कोर्स और सेमेस्टर
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कॉलेज का नाम
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विषयवार अंक
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कुल अंक
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ग्रेड / प्रतिशत
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रिजल्ट स्टेट्स
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University (RMLAU), Ayodhya के बारे में
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (RMLAU) अयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। यहां कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून और चिकित्सा जैसे कई संकाय संचालित हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.