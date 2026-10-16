UP Sainik School Admission 2027-28: कक्षा 6 और 9 के लिए एडमिशन फॉर्म जारी, जानें लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न

UP Sainik School Online Form 2027-28: उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय यूपी सैनिक स्कूल, लखनऊ और गोरखपुर में सोशन 2027-28 के लिए एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र के लिए अपडेट है। यूपी सैनिक स्कूल एडमिशन एग्जाम 2027-28 (UP Sainik School Entrance Exam 2027-28) के लिए 6वीं और 9वीं में एडमिशन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुके है।

जो माता-पिता या पेरेंट्स अपने बच्चों को अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों (Armed Forces) में करियर बनाने का बेहतरीन मंच प्रदान करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org के माध्यम से लास्ट डेट से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

UP Sainik School Admission 2027-28: मुख्य डिटेल्स

यूपी सैनिक स्कूल एडमिशन एग्जाम 2027-28 से जुड़े महत्वपूर्ण नंबर और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।