NIOS Admit Card 2026: 10वीं-12वीं अक्टूबर थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट sdmis.nios.ac.in पर जल्द, जानें Expected Date
NIOS Hall Ticket 2026: एनआईओएस की कक्षा 10वीं और 12वीं की अक्टूबर सेशन के थ्योरी एग्जाम 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। छात्र अपने थ्योरी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल sdmis.nios.ac.in पर 12 नंबर के एनरोलमेंट नंबर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
NIOS October 2026 Exam Hall Ticket: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा अक्टूबर-नवंबर सेशन 2026 की 10वीं (Secondary) और 12वीं (Senior Secondary) के थ्योरी एग्जाम के लिए हॉल टिकट बहुत ही जल्द ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल sdmis.nios.ac.in पर जारी किए जाने वाले हैं।
एनआईओएस द्वारा जारी ऑफिशियल टाइम-टेबल के अनुसार, 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस के थ्योरी एग्जाम 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर दिसंबर के पहले विक तक आयोजित किए जाएंगे। जिन छात्रों ने अक्टूबर 2026 पब्लिक एग्जाम के लिए एग्जाम फीस जमा की है, वे अपना 12 नंबर का एनरोलमेंट नंबर फिल करके अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
NIOS October Session Exam 2026: मुख्य डिटेल्स
एग्जाम और एडमिट कार्ड से जुड़ी सभी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टंबल को देखें।
|
डिटेल्स
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
संस्थान का नाम
|
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)
|
एग्जाम का नाम
|
अक्टूबर-नवंबर 2026 पब्लिक एग्जामिनेशन
|
एग्जाम शुरू होने की डेट
|
22 अक्टूबर 2026
|
एग्जाम समाप्त होने की डेट
|
05 दिसंबर (12वीं) / 07 दिसंबर 2026 (10वीं)
|
हॉल टिकट रिलीज मोड
|
ऑनलाइन (PDF फॉर्मेट में)
|
लॉगिन क्रेडेंशियल्स
|
12 मार्क्स का रोल , एनरोलमेंट नंबर
|
ऑफिशियल वेबसाइट
NIOS Hall Ticket 2026 ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
छात्र अपना थ्योरी एग्जाम के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- NIOS के ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल sdmis.nios.ac.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए 'Exam & Result' टैब पर क्लिक करें।
- फिर, 'Hall Ticket' के लिंक को चुनें।
- नया पेज खुलने पर अपना 12-Digit Enrollment Number फिल करें।
- Hall Ticket Type ऑप्शन में 'Hall Ticket for Theory Examination' को सेलेक्ट करें।
- अब 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
- फिर, आपका NIOS 10th/12th Hall Ticket 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- फिर, एडमिट कार्ड में लिखि सभी डिटेल्स की जांच करें।
- फिर, इसका एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
हॉल टिकट डाउनलोड करने में आ रही समस्या?
NIOS ने छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऑफिशियल पोर्टल से हॉल टिकट केवल तभी डाउनलोड होगा जब:
- छात्र ने अक्टूबर 2026 एग्जाम के लिए सफलतापूर्वक एग्जाम फीस जमा किया हो।
- NIOS के डेटाबेस में छात्र की नई फोटो भी उपलब्ध हो।
यदि पोर्टल पर आपकी फोटो या एग्जाम फीस से संबंधित कोई गलती दिखाई देती है, तो छात्र तुरंत अपने संबंधित क्षेत्रीय सेंटर पर जाकर संपर्क करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.