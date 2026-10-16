(OUT) HBSE D.El.Ed SIP Special Chance 2026: प्रवेश साल 2022-24, 2023-25 और 2024-26 के छूटे हुए छात्र-अध्यापकों के लिए बोर्ड का बड़ा फैसला, देखें क्या है?

BSEH D.El.Ed SIP 2026 Special Chance: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने राज्य के डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) सिलेब्स के छात्र और टीचर्स के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल सर्कुलर (No. BSEH/Academic/2026, दिनांक 16-10-2026) के अनुसार, ऐसे सभी छात्र-टीचर्स जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित अवधि में विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रम (School Internship Program-SIP) पूर्ण नहीं कर पाए थे, उन्हें इसे पूरा करने का एक विशेष मौका प्रदान किया गया है।

यह विशेष अवसर प्रवेश साल 2022–2024, 2023–2025 (माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त) और 2024–2026 बैच के उन एग्जाम छात्रों को दिया गया है, जिनका प्रथम साल या द्वितीय साल का SIP का कोई भी एक भाग (फेस) अधूरा रह गया था।

Haryana D.El.Ed SIP Special Opportunity 2026: मुख्य हाइलाइट्स

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी इस सर्कुलर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।