IOCL Result 2026: इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

IOCL Result 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर एग्जीक्यूटिव की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 24 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इंडियन ऑयल इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर-मार्किटिंग, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वीलिटी, कंट्रोलर ऑफिसर और डिप्लोमा इंजीनियर के कुल 470 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशिल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

IOCL Executive Result 2026 डाउनलोड लिंक

इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।