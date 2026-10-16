IOCL Result 2026: इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड
IOCL Result 2026: इंडियन ऑयल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को एग्जीक्यूटिव की परीक्षा का रिजल्ट 202 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
IOCL Result 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर एग्जीक्यूटिव की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) 24 सितंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी। इंडियन ऑयल इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर-मार्किटिंग, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वीलिटी, कंट्रोलर ऑफिसर और डिप्लोमा इंजीनियर के कुल 470 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव की सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशिल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
IOCL Executive Result 2026 डाउनलोड लिंक
इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
|
इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
IOCL Result 2026 - हाइलाइट्स
इंडियन ऑयल विज्ञापन संख्या OCL/CO-HR/RECTT/2026/01 के तहत एग्जीक्यूटिव पदों के चयन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), ग्रुप डिस्कशन (GD) और ग्रुप टास्क (GT), पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। रिजल्ट की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
|
पद का नाम
|
एग्जीक्यूटिव (ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर-मार्किटिंग, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वीलिटी, कंट्रोलर ऑफिसर और डिप्लोमा इंजीनियर)
|
विज्ञापन संख्या
|
IOCL/CO-HR/RECTT/2026/01
|
रिक्त पदों की संख्या
|
470
|
परीक्षा का नाम
|
इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव सीबीटी परीक्षा
|
रिजल्ट जारी होने की तिथि
|
16 अक्टूबर 2026
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
iocl.com
IOCL Executive Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
इंडियन ऑयल एग्जीक्यूटिव सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
-
सबसे पहले इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाएं।
-
होम पेज पर What’s New सेक्शन देखें।
-
IOCL Executive Result 2026 पर क्लिक करें।
-
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
-
रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
-
रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.