BSEB STET 2026 Exam Date & Admit Card Release: 25 अक्टूबर से शुरू होंगे एग्जाम, 18 अक्टूबर को जारी होगा एडमिट कार्ड

Bihar STET Admit Card 2026 Out On 18 October: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB), पटना द्वारा राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में टीचर्स की एलिजिबिलिटी निर्धारित करने वाली माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026 के डेट्स की ऑफिशियल जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी नए नोटिस के अनुसार, एसटीईटी 2026 के एग्जाम 25 अक्टूबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक अलग-अलग डेट्स में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किए जाएंगे।

साथ ही, इस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी करने की डेट तय कर दी गई है। छात्र अपना एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर 2026 से ऑफिशियल पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

Bihar STET 2026 Key Highlights: मुख्य डिटेल्स

बिहार माध्यमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी एग्जाम 2026 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नंबर, डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।