UP PGT Teacher Online Form 2026: यूपी पीजीटी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, फौरन करें अप्लाई

UP PGT Teacher Online Form 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यूपी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2026 महत्वपूर्ण अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (Post Graduate Teacher-PGT) के पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, 2026 को समाप्त होने जा रही है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तय की गई है। UPESSC PGT Teacher Recruitment 2026: हाइलाइट्स यूपी पीजीटी भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दिया गया टेबल : परीक्षा का नाम यूपी पीजीटी 2026 संचालन निकाय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज पोस्ट का नाम यूपी पीजीटी टीचर विज्ञापन संख्या 06/2026 कुल रिक्तियां 2,607 लड़कों के स्कूल में रिक्तियां 2,329 बालिका विद्यालय में रिक्तियां 278 आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in

UP PGT Online Form 2026: आवेदन की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती 2026 के तहत कुल 2,607 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर 2026 से शुरू हुई थी। आवेदन करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2026 को आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। आवेदन फॉर्म में निर्धारित नियमों के अनुसार सुधार करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2026 है। UP PGT Online Form 2026 link शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा यूपी पीजीटी भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (Master's Degree) की डिग्री होनी चाहिए। अधिकांश विषयों के लिए बीएड की योग्यता भी निर्धारित है। हालांकि, पद और विषय के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकती है।