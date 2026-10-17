UPESSC TGT Result 2026: यूपी टीजीटी हिंदी और इंग्लिश विषय का परिणाम जारी, कट ऑफ मार्क्स देखें
UPESSC TGT Result 2026: यूपी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत इंग्लिश और हिंदी विषय के मार्क्स के साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए लिंक पर क्लिक करें।
UPESSC TGT Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने हिंदी और इंग्लिश विषय का परिणाम upessc.up.gov.in जारी कर दिया है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने होंगे। जिसके बाद परिणाम पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा। आयोग की ओर से रिजल्ट के साथ - साथ कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे लेख में दिए लिंक से परिणामों की जांच कर सकते हैं।
UPESSC TGT Result 2026: रिजल्ट जारी
विज्ञापन संख्या 01/2022 में विज्ञापित 3,539 पदों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती का संशोधित चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना संशोधित परिणाम चेक कर सकते हैं।
अंग्रेजी एवं हिंदी कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
इंग्लिश रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
UP TGT Result 2026 Download Link
यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने होंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है:
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यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026
UP TGT Cut Off 2026: विषयवार कट ऑफ 2026
यूपी टीजीटी जेंडर वाइज कट ऑफ 2026 उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
UPESSC TGT Result 2026: हाइलाइट्स
त्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत टीजीटी भर्ती के 3,539 पदों का संशोधित चयन परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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UP TGT भर्ती परीक्षा 2026
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आयोग का नाम
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
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पद का नाम
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ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT)
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भर्ती का प्रकार
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शिक्षक भर्ती
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परीक्षा तिथि
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03 जून और 04 जून 2026
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आंसर की जारी होने की तिथि
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06 जून 2026
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अंतिम रिजल्ट जारी होने की तिथि
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28 जुलाई 2026
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यूपी टीजीटी का संशोधित परिणाम 2026
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16 अक्टूबर, 2026 (जारी)
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रिजल्ट जारी करने का माध्यम
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ऑनलाइन
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वेबसाइट
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upessc.up.gov.in
UPESSC TGT Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPESSC TGT Result 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लिस्ट और पीडीएफ को डाउनलोड करें।
स्टेप 4 पीडीएफ फाइल में रोल नंबर सर्च करें।
स्टेप 5 रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें।
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Executive - Editorial
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