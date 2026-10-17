UPSC Principal Exam Date 2026: यूपीएससी प्रिसिंपल परीक्षा तिथि जारी, 09 जनवरी को होगा एग्जाम

UPSC Principal Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशिय वेबसाइट upsc.gov.in पर दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 51/2026 के तहत प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 09 जनवरी 2027 को सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक होगा। यूपीएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 828 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इनमें 124 प्रिंसिपल और 704 वाइस प्रिंसिपल के पद आरक्षित है। पदों के लिए नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2026 को जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई से 17 अगस्त 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।

UPSC Principal Recruitement 2026 Exam Date नोटिस

यूपीएससी प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्तियां दिल्ली के शिक्षा विभाग में की जानी है।