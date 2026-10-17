UPSC Principal Exam Date 2026: यूपीएससी प्रिसिंपल परीक्षा तिथि जारी, 09 जनवरी को होगा एग्जाम
UPSC Principal Exam Date 2026: यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 09 जनवरी 2027 को होगा। यूपीएससी प्रिसिंपल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी नीचे लेख से ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC Principal Exam Date 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशिय वेबसाइट upsc.gov.in पर दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 51/2026 के तहत प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 जारी कर दिया है, जिसका एग्जाम 09 जनवरी 2027 को सुबह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक होगा। यूपीएससी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 828 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इनमें 124 प्रिंसिपल और 704 वाइस प्रिंसिपल के पद आरक्षित है। पदों के लिए नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2026 को जारी किया था और ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई से 17 अगस्त 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे।
UPSC Principal Recruitement 2026 Exam Date नोटिस
यूपीएससी प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल की परीक्षा का आधिकारिक नोटिस 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्तियां दिल्ली के शिक्षा विभाग में की जानी है।
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यूपीएससी प्रिसिंपल एग्जाम नोटिस 2026 डाउनलोड लिंक
UPSC Vice Principal Exam Date 2026 - हाइलाइट्स
यूपीएससी प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल पदों के सलेक्शन में शॉर्टलिस्टिंग/रिक्रूटमेंट टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है। इन पदों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से 50 वर्ष के बीच रखी गई है। एग्जाम की बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
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विभाग का नाम
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शिक्षा विभाग, दिल्ली
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पद का नाम
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प्रिसिंपल और वाइस प्रिसिंपल
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विज्ञापन संख्या
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स्पेशल विज्ञापन संख्या 51/2026
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रिक्त पद
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828
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परीक्षा का नाम
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यूपीएससी प्रिसिंपल परीक्षा 2026
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परीक्षा की तिथि
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09 जनवरी 2027
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चयन के चरण
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शॉर्टलिस्टिंग/रिक्रूटमेंट टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsconline.nic.in
UPSC Principal Admit Card 2026 कब आएगा?
यूपीएससी प्रिसिंपल परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले जारी किया जाएगा और इसकी परीक्षा 09 जनवरी 2027 को होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी और आवश्यकतानुसार दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाएं। अन्यथा परीक्षा केंद्र पर एंट्री मिलने में मुश्किल हो सकती है।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.