Bihar STET Exam Date 2026 Out: बिहार एसटीईटी परीक्षा तिथि जारी, 25 अक्टूबर से होंगे एग्जाम

Bihar STET Exam Date 2026 Out: बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET) 2026 से जुड़ी अपडेट आ गई है। बिहार एसटीईटी परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 से 20 नवंबर तक आयोजित होने जा रही है। Bihar STET Admit Card 2026 का लिंक उम्मीदवारों के ईमेल पर भेजा गया है। जो कि कल यानी 18 अक्टूबर, 2026 को एक्टिव किया जाएगा। Bihar STET Exam Date 2026: महत्वपूर्ण विवरण बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए Bihar STET का आयोजन किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में परीक्षा तिथि सहित डिटेल्स देख सकते हैं: विवरण जानकारी परीक्षा का नाम बिहार एसटीईटी 2026 बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा शुरू होने की तिथि 25 अक्टूबर 2026 परीक्षा समाप्त होने की तिथि 20 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि 18 अक्टूबर 2026 (कल) परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन (CBT) पेपर पेपर 1 और पेपर 2 वेबसाइट bsebstet.org

परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित होगी और एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। Bihar STET Admit Card 2026: कब होगा जारी? बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर 2026 को दोपहर बाद जारी किया जाना निर्धारित है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की सहायता से डाउनलोड कर सकेंगे। #Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/PQ8W6YgcJB — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 16, 2026 एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तिथि, शिफ्ट और परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।