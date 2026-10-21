सोलर वॉटर हीटर: सर्दियों में पानी गर्म करने का बेहतर उपाय, कितना लगेगा पैसा और कौन सा है बेहतर? देखें

Solar Water Heater Hindi: सर्दियों में सुबह नहाने से लेकर बर्तन धोने जैसे कामों के लिए गर्म पानी की जरूरत लगभग हर घर में बढ़ जाती है। ऐसे में लोग गीजर या इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके ज्यादा उपयोग से बिजली की खपत बढ़ जाती है और महीने के अंत में बिल भी बढ़ जाता है। यदि आप भी इस खर्च को कम करना चाहते हैं, तो सोलर वॉटर हीटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह सूर्य की रोशनी से पानी गर्म करता है और धूप अच्छी रहने पर बिजली की जरूरत काफी कम कर सकता है। आइए जानते हैं कि सोलर वॉटर हीटर कैसे काम करता है, इसकी कीमत कितनी हो सकती है और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोलर वॉटर हीटर कैसे करता है काम? सोलर वॉटर हीटर एक ऐसा उपकरण है, जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके पानी गर्म करता है। इसमें सोलर कलेक्टर और पानी जमा करने के लिए एक टैंक होता है। कलेक्टर सोलर सिस्टम से ऊर्जा लेता है और इसी से पानी गर्म होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अच्छी धूप में पानी गर्म करने के लिए बिजली पर निर्भरता कम हो जाती है।

1 सोलर पैनल कितने का आता है? 3kW के लिए कितने पैनल चाहिए, Surya Ghar Yojana का उठाये लाभ कौन-सा सोलर वॉटर हीटर है बेहतर? देखा जाए तो बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के सोलर वॉटर हीटर मिलते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर (FPC): यह ठोस बनावट वाला विकल्प है और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है। इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर (ETC): इसमें कांच की खास ट्यूबों का उपयोग होता है। यह आमतौर पर किफायती विकल्प माना जाता है और ठंड के मौसम में भी उपयोगी हो सकता है। दोनों में से सही विकल्प चुनने से पहले अपने क्षेत्र के मौसम, वाटर क्वालिटी और बजट को जरूर देख लें। परिवार के हिसाब से चुनें टैंक की क्षमता सोलर वॉटर हीटर खरीदते समय उसकी क्षमता पर ध्यान देना जरूरी है। छोटे परिवार के लिए 100 लीटर का मॉडल पर्याप्त हो सकता है, जबकि तीन से चार सदस्यों वाले परिवार के लिए 150 लीटर का विकल्प उपयोगी रहेगा। बड़े परिवारों में 200 लीटर या उससे अधिक क्षमता की जरूरत पड़ सकती है। सही क्षमता आपके परिवार की रोजाना गर्म पानी की खपत पर निर्भर करेगी।