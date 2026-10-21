22 October Bank Holiday List: क्या आपके राज्य में कल बंद हैं बैंक? चेक करें अक्टूबर महीने की बची हुई छुट्टियों की पूरी लिस्ट

22 October Bank Holiday List: त्योहारी सीजन के दौरान बैंक ब्रांच के चक्कर लगाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई बैंक हॉलिडे लिस्ट देखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप कल गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आपके लिए जरूरी है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 22 अक्टूबर को देश के एक खास राज्य (सिक्किम) में बैंक ब्रांच पूरी तरह बंद रहेंगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत देश के बाकी सभी राज्यों और शहरों में कल बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे और सारा बैंकिंग कामकाज सुचारू रूप से चलेगा।

22 अक्टूबर 2026 बैंक छुट्टी की मुख्य विशेषताएं

22 अक्टूबर 2026 को होने वाले बैंक छुट्टी और उससे जुड़ी मुख्य जानकारियों का डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल में देखें।