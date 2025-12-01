CTET Paper 2 Syllabus 2026: सीटीईटी पेपर 2 के लिए सेक्शन-वाइज टॉपिक्स की PDF देखें

CTET Syllabus 2026: सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए CTET सिलेबस 2026 उन Candidates के लिए बहुत जरूरी है, जो सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में कक्षा I-V या VI-VIII तक पढ़ाना चाहते हैं। CTET परीक्षा में पेपर I (प्राइमरी शिक्षकों के लिए) और पेपर II (अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए) शामिल हैं। तैयारी शुरू करने के लिए सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सिलेबस से परीक्षा में शामिल किए जाने वाले टॉपिक्स की पूरी जानकारी मिलती है। Candidates को एक व्यवस्थित तरीके से CTET सिलेबस को ध्यान में रखकर स्टडी प्लान बनाना चाहिए। इस लेख में दोनों पेपरों के लिए विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न दिया गया है, ताकि तैयारी करने वालों को अपनी योजना बनाने में मदद मिल सके। CTET 2026 सिलेबस CTET परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाती है: पेपर 1: उन Candidates के लिए जो कक्षा I से V (प्राइमरी स्टेज) तक पढ़ाना चाहते हैं।

पेपर 2: उन Candidates के लिए जो कक्षा VI से VIII (एलिमेंट्री स्टेज) तक पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पेपरों में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए कुल अंक 150 हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। CTET परीक्षा पैटर्न 2026 Candidates को पेपर I और पेपर II के लिए CTET परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। CTET में दो पेपर होते हैं- पेपर I और पेपर II। प्रश्न पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होते हैं। पेपर सेक्शन प्रश्नों की संख्या पेपर 1 (कक्षा IV) बाल विकास और शिक्षाशास्त्र 30 भाषा I (अनिवार्य) 30 भाषा II (अनिवार्य) 30 अंक शास्त्र 30 पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) 30 पेपर 2 (कक्षा VI-VIII) बाल विकास और शिक्षाशास्त्र 30 भाषा I (अनिवार्य) 30 भाषा II (अनिवार्य) 30 या तो गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन / सामाजिक विज्ञान 60

CTET सिलेबस 2026 PDF डाउनलोड करें Candidates पेपर II के लिए CTET 2026 का सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट www.ctet.nic.in से या यहां दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर II के लिए CTET 2026 पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें CTET सिलेबस 2026 पेपर II के लिए CTET पेपर II कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। पेपर II में चार सेक्शन होते हैं: बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा I, भाषा II, गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। गणित और विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान के प्रश्न इन विषयों की अवधारणाओं (concepts), समस्याओं को हल करने की क्षमता, और शिक्षा से जुड़ी समझ और उसके इस्तेमाल पर आधारित होंगे। गणित और विज्ञान के प्रश्न 30-30 अंकों के होंगे। ये प्रश्न NCERT द्वारा कक्षा VI-VIII के लिए निर्धारित उस विषय के सिलेबस के अलग-अलग भागों में समान रूप से बांटे जाएंगे। पेपर II के प्रश्न NCERT के कक्षा VI-VIII के सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स पर आधारित होंगे। लेकिन, इन प्रश्नों का कठिनाई स्तर और जुड़ाव सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का हो सकता है। नीचे पेपर II का विस्तृत सिलेबस देखें:

1. बाल विकास और शिक्षाशास्त्र बाल विकास (प्रारंभिक स्कूल का बच्चा) विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध

बच्चों के विकास के सिद्धांत

आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव

सामाजीकरण की प्रक्रियाएं: सामाजिक दुनिया और बच्चे (शिक्षक, माता-पिता, साथी)

पियाजे, कोलबर्ग और वायगोत्स्की: सिद्धांत और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

बाल-केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं

बुद्धि के सिद्धांत का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

बहु-आयामी बुद्धि

भाषा और विचार

एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग; लिंग भूमिकाएं, लिंग-भेदभाव और शैक्षिक अभ्यास

सीखने वालों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित अंतरों को समझना

सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर; स्कूल-आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन: दृष्टिकोण और अभ्यास

सीखने वालों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उचित प्रश्न तैयार करना; कक्षा में सीखने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए और सीखने वाले की उपलब्धि का आकलन करने के लिए।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझना वंचित और पिछड़े सहित कई तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले सीखने वालों को संबोधित करना

सीखने में कठिनाई, "अक्षमता" आदि वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना

प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम सीखने वालों को संबोधित करना सीखना और शिक्षाशास्त्र बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं; बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में 'असफल' कैसे और क्यों होते हैं।

पढ़ाने और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं; बच्चों के सीखने की रणनीतियां; एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना; सीखने का सामाजिक संदर्भ।

एक समस्या समाधानकर्ता और एक "वैज्ञानिक अन्वेषक" के रूप में बच्चा

बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की "गलतियों" को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना।

संज्ञान और भावनाएं

प्रेरणा और सीखना

सीखने में योगदान देने वाले कारक - व्यक्तिगत और पर्यावरणीय

भाषा की समझ अनदेखे गद्यांशों को पढ़ना-दो गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे (गद्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या विवेचनात्मक हो सकता है) भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र सीखना और अधिग्रहण

भाषा शिक्षण के सिद्धांत

सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं

एक उपकरण के रूप में आईटी

मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण;

एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयां, गलतियां और विकार

भाषा कौशल

भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना

शिक्षण-अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन

उपचारात्मक शिक्षण

3. भाषा-II समझ दो अनदेखे गद्य (विवेचनात्मक या साहित्यिक या वर्णनात्मक या वैज्ञानिक) जिसमें समझ, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे भाषा विकास का शिक्षाशास्त्र सीखना और अधिग्रहण

भाषा शिक्षण के सिद्धांत

सुनने और बोलने की भूमिका; भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं

मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण;

एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां; भाषा की कठिनाइयां, गलतियां और विकार

भाषा कौशल

भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन: बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना

शिक्षण-अधिगम सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टी-मीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन

उपचारात्मक शिक्षण 4. गणित और विज्ञान गणित विषय-वस्तु (Content) संख्या प्रणाली

हमारी संख्याओं को जानना

संख्याओं के साथ खेलना

पूर्ण संख्याएं

ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक

भिन्न

बीजगणित

बीजगणित का परिचय

अनुपात और समानुपात

ज्यामिति

मूल ज्यामितीय विचार (2-D)

प्रारंभिक आकृतियों को समझना (2-D और 3-D)

समरूपता: (परावर्तन)

रचना (सीधे किनारे वाले पैमाने, प्रोट्रैक्टर, परकार का उपयोग करके)

क्षेत्रमिति

डेटा हैंडलिंग

शैक्षणिक मुद्दे गणित/तार्किक सोच की प्रकृति

पाठ्यक्रम में गणित का स्थान

गणित की भाषा

सामुदायिक गणित

मूल्यांकन

उपचारात्मक शिक्षण

शिक्षण की समस्या विज्ञान विषय-वस्तु (Content) भोजन

भोजन के स्रोत

भोजन के घटक

भोजन की सफाई

सामग्री

दैनिक उपयोग की सामग्री

जीवित दुनिया

गतिमान चीजें, लोग और विचार

चीजें कैसे काम करती हैं

विद्युत प्रवाह और सर्किट

चुंबक

प्राकृतिक घटनाएं

प्राकृतिक संसाधन शैक्षणिक मुद्दे विज्ञान की प्रकृति और संरचना

प्राकृतिक विज्ञान/उद्देश्य और लक्ष्य

विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना

दृष्टिकोण/एकीकृत दृष्टिकोण

अवलोकन/प्रयोग/खोज (विज्ञान की विधि)

नवाचार

ठ्य सामग्री/सहायक सामग्री

मूल्यांकन- संज्ञानात्मक/साइको-मोटर/भावात्मक

समस्याएं

उपचारात्मक शिक्षण 4. सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान विषय-वस्तु (Content) इतिहास कब, कहां और कैसे

सबसे पुराने समाज

पहले किसान और चरवाहे

पहले शहर

प्रारंभिक राज्य

नए विचार

पहला साम्राज्य

दूर देशों से संपर्क

राजनीतिक विकास

संस्कृति और विज्ञान

नए राजा और राज्य

दिल्ली के सुल्तान

वास्तुकला

एक साम्राज्य का निर्माण

सामाजिक परिवर्तन

क्षेत्रीय संस्कृतियां

कंपनी सत्ता की स्थापना

ग्रामीण जीवन और समाज

उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज

1857-58 का विद्रोह

महिलाएं और सुधार

जाति व्यवस्था को चुनौती

राष्ट्रवादी आंदोलन

आजादी के बाद का भारत

भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में भूगोल

ग्रह: सौर मंडल में पृथ्वी

ग्लोब

अपनी समग्रता में पर्यावरण: प्राकृतिक और मानव पर्यावरण

वायु

जल

मानव पर्यावरण: बस्ती, परिवहन और संचार

संसाधन: प्रकार- प्राकृतिक और मानव

कृषि सामाजिक और राजनीतिक जीवन विविधता

सरकार

स्थानीय सरकार

जीविका चलाना

लोकतंत्र

राज्य सरकार

मीडिया को समझना

लिंग भेद को खोलना

संविधान

संसदीय सरकार

न्यायपालिका

सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग शैक्षणिक मुद्दे सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति

कक्षा की प्रक्रियाएं, गतिविधियां और चर्चा

आलोचनात्मक सोच का विकास

पूछताछ/अनुभवजन्य साक्ष्य

सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं

स्रोत- प्राथमिक और माध्यमिक

प्रोजेक्ट कार्य

मूल्यांकन CTET सिलेबस 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें Candidates CTET सिलेबस 2026 PDF को आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस PDF डाउनलोड करने के लिए बस इन स्टेप्स का पालन करें।