अब स्लीपर कोच में AC वाली यह सुविधा, यात्रियों के लिए क्या होगा नया? देखें यहां

ट्रेन में स्लीपर क्लास के यात्रियों को नए साल से भारतीय रेलवे एक सुविधा देने जा रहा है. अब करोड़ों यात्री मांग पर, मामूली शुल्क चुकाकर बेडरोल सर्विस (चादर, तकिया आदि) ले सकेंगे. इसकी शुरुआत दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल से होगी, जिसके बाद इसे NCR समेत अन्य मंडलों में भी लागू किया जाएगा. इस सुविधा से रेलवे को सालाना करीब ₹28.27 लाख का राजस्व मिलने का अनुमान है.

दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में 1 जनवरी 2026 से नॉन-AC स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए ऑन-डिमांड, पेड बेडरोल सर्विस शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे में यह अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसमें यात्री ट्रेन में ही मामूली शुल्क पर बेडशीट और तकिया खरीद सकेंगे।

यात्रियों के लिए क्या होगा नया?

अब स्लीपर क्लास यात्रियों को भी AC कोच की तरह साफ-सुथरी, सैनिटाइज्ड लिनेन सुविधा मिलेगी, लेकिन केवल भुगतान पर। यह सेवा मुख्य रूप से लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए है, जिन्हें अभी तक नॉन-AC कोच में रेलवे की ओर से कोई बिस्तर सुविधा नहीं मिलती।