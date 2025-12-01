Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: कंफर्म! कल जारी होगा राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट, देखें ऑफिशियल अपडेट

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट कर कंफर्म कर दिया है कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 रिजल्ट 2025 कल यानि 2 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर सीधे अपना रिजल्ट देख पाएंगे।

जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में योग्य घोषित होंगे, उन्हें भर्ती की अगली स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि और स्थान की जानकारी भी जल्द ही जारी की जाएगी।

Rajasthan Librarian Grade 3 Result 2025 Date OUT

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने जुलाई 2025 में राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की लिखित परीक्षा कराई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2024 के तहत 600 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। RSSB चेयरमैन आलोक राज ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लाइव्रेरियन परीक्षा का रिजल्ट 2 दिसंबर 2025 को जारी करने का प्लान है, और कैंडिडेट इसे RSSB की वेबसाइट -rssb.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकेंगे।