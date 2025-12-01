Bank of Baroda Bharti 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती की आखिरी तारीख आज, अभ्यर्थी तुरंत करें आवेदन

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) आज, 1 दिसंबर को अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए Registration बंद कर रहा है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अभी भी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर बीओबी अप्रेंटिस का आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य अप्रेंटिस के 2700 पदों को भरना है। चयन तीन चरणों में होगा: ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और राज्य की भाषा की परीक्षा।
बीओबी अप्रेंटिस आवेदन की आखिरी तारीख आज
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर 2700 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज रात 11:50 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे फॉर्म जमा करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, ताकि उनका आवेदन रद्द न हो।
बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2025- हाइलाइट्स
|
विवरण
|
जानकारी
|
आयोजक संस्था का नाम
|
बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
|
पद
|
अप्रेंटिस
|
कुल पद
|
2700
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख
|
1 दिसंबर 2025
|
शैक्षणिक योग्यता
|
स्नातक
|
आयु सीमा
|
20 से 28 साल (01/11/2025 तक)
|
चयन प्रक्रिया
|
ऑनलाइन परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन, राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा
|
स्टाइपेंड
|
15,000 रुपये
|
ट्रेनिंग की अवधि
|
12 महीने की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bankofbaroda.bank.in
Bank of Baroda Apprentice Online Application 2025 Link
बीओबी अप्रेंटिस आवेदन फॉर्म जमा करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है:
यहां क्लिक करेंछ- बीओबी अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक
बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2025- महत्वपूर्ण तारीखें
बीओबी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 1 दिसंबर है। आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर को शुरू हुई थी।
|
कार्यक्रम
|
तारीखें
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख
|
11 नवंबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख
|
11 नवंबर 2025
|
ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख
|
1 दिसंबर 2025
बीओबी अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवारों को बीओबी अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है:
चरण 1: BOB की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं। आप इस पोस्ट में दिए गए सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।
चरण 2: होमपेज पर, 'बीओबी अप्रेंटिस ऑनलाइन आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: अपनी Registration आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए Registration फॉर्म भरें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें।
चरण 5: जरूरी दस्तावेजों को निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना बीओबी अप्रेंटिस आवेदन फॉर्म जमा करें।
चरण 7: इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।
बीओबी अप्रेंटिस आवेदन शुल्क 2025
बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए, Candidates को 800 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि, SC/ST कैटेगरी के Candidates को शुल्क से छूट दी गई है, जबकि PwBD आवेदकों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा।
|
कैटेगरी
|
शुल्क (GST को छोड़कर)
|
सामान्य / OBC / EWS
|
800 रुपये
|
SC / ST
|
कोई शुल्क नहीं
|
PwBD
|
400 रुपये
Comments
All Comments (0)
Join the conversation