Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: डीईओ सहित अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन

Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की ओर से कुल 64 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित रिक्त पद शामिल किए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार 28 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
उम्मीदवार भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क सहित विवरण आगे लेख में दिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की विज्ञापन संख्या 02/2025 के लिए कुल 64 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 28 नवंबर को शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:
|
बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय भर्ती 2025
Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती के जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित कुल 64 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय
|
पद
|
विभिन्न
|
पदों की संख्या
|
64
|
विज्ञापन संख्या
|
02/2025
|
रजिस्ट्रेशन करने की तिथि
|
28 नवंबर से 19 दिसंबर, 2025
|
परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि
|
21 दिसंबर, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://vidhansabha.bihar.gov.in/
Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: रिक्त पदों का विवरण
बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल रिक्तियों में से 22 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें:
Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता
संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिया गया विवरण देखें:
