Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: डीईओ सहित अन्य पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन

Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की ओर से कुल 64 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर सहित रिक्त पद शामिल किए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार 28 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर, 2025 तय की गई है।

उम्मीदवार भर्ती से संबंधित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क सहित विवरण आगे लेख में दिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।

Bihar Vidhan Parishad Vacancy 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की विज्ञापन संख्या 02/2025 के लिए कुल 64 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 28 नवंबर को शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: