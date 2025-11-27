RRB NTPC Apply Online 2025
Focus
Quick Links

EMRS City Slip 2025: सिटी इंटिमेशन स्लिप कल nests.tribal.gov.in होगी जारी, यहां परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड देखें

By Priyanka Pal
Nov 27, 2025, 13:54 IST

EMRS City Slip 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) 27 नवंबर को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025 की लिखित परीक्षा के लिए सिटी स्लिप के साथ EMRS एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। यह परीक्षा 13 से 21 दिसंबर, 2025 तक होनी है। यहां हॉल टिकट जारी होने की तारीख और अन्य जानकारी देखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
EMRS City Slip 2025
EMRS City Slip 2025

EMRS City Slip 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) 27 नवंबर को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025 की लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने जा रहा है। प्रिंसिपल, PGT, हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) सहित इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 13 से 21 दिसंबर, 2025 तक होनी है

जिन Candidates ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट- https://nests.tribal.gov.in पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, Candidates को दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले उनके एप्लीकेशन लॉगिन में दिखाई देगी। Candidates अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं-

EMRS सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025

NESTS परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले सिटी स्लिप डाउनलोड लिंक एक्टिवेट करेगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर, 2025 से होनी है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपने एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप के साथ एक वैध फोटो आईडी भी साथ रखें।

EMRS City Intimation Slip 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

इससे पहले, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट और अन्य जैसे पदों की 7267 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए EMRS नोटिफिकेशन 2025 जारी किया गया था। Candidates को इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें जल्दी से समझने में मदद करने के लिए, हमने यहां उसकी खास बातें बताई हैं।

संगठन

जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS)

परीक्षा का नाम

ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई)-2025

कुल रिक्तियां

7,267 पोस्ट

पद का नाम

प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन, स्टाफ नर्स, लेखाकार, क्लर्क आदि।

परीक्षा तिथियां

13 से 21 दिसंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

emrs.tribal.gov.in

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण/साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन

EMRS 

City Intimation Slip 2025:

कैसे डाउनलोड करें?

Candidates नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके EMRS सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1: NESTS की वेबसाइट- https://nests.tribal.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर "एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3:अब आपको लिंक में अपनी लॉगिन जानकारी डालनी होगी।

स्टेप 4:अब सिटी स्लिप डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी जांचें।

स्टेप 5: इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

EMRS एडमिट कार्ड 2025

परीक्षा केंद्र की जानकारी वाला एडमिट कार्ड, परीक्षा से 2 दिन पहले Candidates के एप्लीकेशन लॉगिन में दिखाई देगा। उस समय, Candidates अपने द्वारा आवेदन किए गए पदों के अनुसार अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। Candidates को अपना एप्लीकेशन नंबर तैयार रखना चाहिए, क्योंकि EMRS एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसकी जरूरत होगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होगी, जैसे परीक्षा की तारीख, समय, परीक्षा केंद्र और Candidate की जानकारी। इन पदों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News