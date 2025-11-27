EMRS City Slip 2025: सिटी इंटिमेशन स्लिप कल nests.tribal.gov.in होगी जारी, यहां परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड देखें

EMRS City Slip 2025: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) 27 नवंबर को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025 की लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने जा रहा है। प्रिंसिपल, PGT, हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) सहित इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 13 से 21 दिसंबर, 2025 तक होनी है जिन Candidates ने इन पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट- https://nests.tribal.gov.in पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, Candidates को दिए गए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से 15 दिन पहले उनके एप्लीकेशन लॉगिन में दिखाई देगी। Candidates अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं- EMRS सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025

NESTS परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले सिटी स्लिप डाउनलोड लिंक एक्टिवेट करेगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन (ESSE) -2025 की लिखित परीक्षा 13 दिसंबर, 2025 से होनी है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन अपने एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप के साथ एक वैध फोटो आईडी भी साथ रखें। EMRS City Intimation Slip 2025: महत्वपूर्ण विवरण इससे पहले, PGT, TGT, हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट और अन्य जैसे पदों की 7267 रिक्तियों पर योग्य Candidates की भर्ती के लिए EMRS नोटिफिकेशन 2025 जारी किया गया था। Candidates को इस भर्ती अभियान की मुख्य बातें जल्दी से समझने में मदद करने के लिए, हमने यहां उसकी खास बातें बताई हैं। संगठन जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) परीक्षा का नाम ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई)-2025 कुल रिक्तियां 7,267 पोस्ट पद का नाम प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन, स्टाफ नर्स, लेखाकार, क्लर्क आदि। परीक्षा तिथियां 13 से 21 दिसंबर, 2025 आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षण/साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन