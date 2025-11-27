RRB NTPC Apply Online 2025
बिहार NEET PG 2025 Counselling: राउंड 1 का रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, सीट अलॉटमेंट PDF करें डाउनलोड

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 27, 2025, 18:27 IST

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने आज, 27 नवंबर, 2025 को बिहार NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं और सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

BCECEB released the Bihar NEET PG Counselling 2025 Round 1 result today, November 27, 2025
Bihar NEET PG Counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने आज, 27 नवंबर, 2025 को बिहार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाना होगा।

छात्र अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके ऑनलाइन अपना सीट अलॉटमेंट लेटर देख सकेंगे और उन्हें अपने मूल दस्तावेजों और इस लेटर के साथ आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। बिहार NEET PG की सीटों का आवंटन भरे गए विकल्पों, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण नीति, NEET PG रैंक और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।

बिहार PGMAC काउंसलिंग 2025 का रिजल्ट कैसे देखें?

कैंडिडेट को काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. 'डाउनलोड सेक्शन' के तहत, ‘First Round Seat Allotment Result of PGMAC-2025' पर क्लिक करें।
  3. अपना स्टेटस सर्च करें।
  4. भविष्य में उपयोग के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें।

डायरेक्ट लिंक - First Round Seat Allotment Result of PGMAC-2025

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

