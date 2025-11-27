बिहार NEET PG 2025 Counselling: राउंड 1 का रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, सीट अलॉटमेंट PDF करें डाउनलोड

Bihar NEET PG Counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने आज, 27 नवंबर, 2025 को बिहार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कैंडिडेट को अपना रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाना होगा।

छात्र अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके ऑनलाइन अपना सीट अलॉटमेंट लेटर देख सकेंगे और उन्हें अपने मूल दस्तावेजों और इस लेटर के साथ आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। बिहार NEET PG की सीटों का आवंटन भरे गए विकल्पों, सीटों की उपलब्धता, आरक्षण नीति, NEET PG रैंक और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।

बिहार PGMAC काउंसलिंग 2025 का रिजल्ट कैसे देखें?

कैंडिडेट को काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा: