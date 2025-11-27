News

Rajasthan Winter Vacation Holiday: 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, 12 दिनों की सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा

Rajasthan School Winter Vacation: राजस्थान में स्कूल कुल 12 दिनों के लिए सर्दियों की छुट्टियों के कारण बंद रहेंगे। यह राज्य भर के छात्रों के लिए सबसे लंबी छुट्टी होगी, जो नए साल तक चलेगी। खबरों के मुताबिक, स्कूल 25 दिसंबर से 5 जनवरी, 2025 तक बंद रहेंगे।

सर्दियों की छुट्टियों के अलावा, शिक्षकों और स्कूलों के लिए आयोजित एक शैक्षिक सम्मेलन के कारण 19 और 20 दिसंबर को भी स्कूल बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल होंगी।

शिक्षकों के सम्मेलन के कारण स्कूल बंद

शिक्षकों के एक सम्मेलन के कारण 19 और 20 दिसंबर को स्कूल की छुट्टियों की घोषणा की गई है। चूंकि 20 दिसंबर को शनिवार है, इसलिए छात्र एक लंबे वीकेंड का आनंद ले सकते हैं, जिसके बाद अगले हफ्ते से सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी।

Rajasthan Schools Winter Vacation Dates Announced