UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर कब आएगा?, चेक करें लेटेस्ट अपडेट

UPSSSC PET Result 2025 Date: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर को राज्यभर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में उपस्थित होने वाले लाखों उम्मीदवा अब यूपी पीईटी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। जारी होने के बाद, उम्मीदवार यूपीएसएसएसी पीईटी 2025 रिजल्ट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। यूपी पीईटी स्कोरकार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।
UPSSSC PET रिजल्ट 2025 कब आएगा?
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जल्द ही यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जारी करने वाला है। उत्तर कुंजी 9 सितंबर को जारी की जा चुकी है। अब रिजल्ट और फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग 20 से 25 नवंबर 2025 तक रिजल्ट और अंतिम उत्तर कुंजी की घोषणा कर देगा। लेकिन ये सूचना अपेक्षित है अभी तक आयोग ने रिजल्ट और अंतिम उत्तर कुंजा के बारे में कोई आधिकारिक अपडेट नही दी है।
UP PET Result 2025 कैसे चेक करें?
यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 जारी होने के बाद, उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवार सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in ओपन करें।
होमपेज पर UPSSSC PET 2025 Result से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
अब लॉगिन पेज ओपन होगा जहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और कैप्चा कोड दर्ज करें।
इसके बाद 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर UPSSSC PET रिजल्ट दिखाई देगा।
इसे चेक करें और इसका प्रिंटआउट लें।
