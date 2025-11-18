UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 6 एवं 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1,479 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में आयोजित Preliminary Eligibility Test 2025 (PET) की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से शिफ्ट-वाइज उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

UP PET Final Answer Key 2025 PDF Download Link

UPSSSC ने यूपी पीईटी Final Answer Key 2025 जारी कर दी है। अब उम्मीदवार अपनी शिफ्ट-वाइज फाइनल आंसर की PDF आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यूपीएसएसएससी पीईटी अंतिम उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।