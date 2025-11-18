BPSC 71st Prelims Result 2025 OUT
UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT: यूपी पीईटी अंतिम उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें शिफ्ट वाइज PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 23:03 IST

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT: जिन उम्मीदवारों ने यूपी PET प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज की थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से UP PET Final Answer Key 2025 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्ट-वाइज यूपी PET फाइनल आंसर की 2025 का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस लेख में नीचे उपलब्ध है।

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 6 एवं 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1,479 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में आयोजित Preliminary Eligibility Test 2025 (PET) की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से शिफ्ट-वाइज उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

UP PET Final Answer Key 2025 PDF Download Link

UPSSSC ने यूपी पीईटी Final Answer Key 2025  जारी कर दी है। अब उम्मीदवार अपनी शिफ्ट-वाइज फाइनल आंसर की PDF आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यूपीएसएसएससी पीईटी अंतिम उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ  के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (7 Sep, 2nd Shift)

यहां क्लिक करें

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (7 Sep, 1st Shift)

यहां क्लिक करें

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (6 Sep, 2nd Shift)

यहां क्लिक करें

UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (6 Sep, 1st Shift)

यहां क्लिक करें

यहां देखें: UPSSSC PET Result 2025

कैसे डाउनलोड करें UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी फाइनल आंसर की पीडीएफ डाउनोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।:

  • होमपेज पर “Notice Board” सेक्शन में जाएँ।

  • वहाँ दिए गए लिंक “UPSSSC PET Final Answer Key 2025” (विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की संशोधित उत्तर कुंजी) पर क्लिक करें।

  • अपनी शिफ्ट (Shift 1 / Shift 2) के अनुसार आंसर की PDF चुनें।

  • PDF फाइल खुलते ही स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  • डाउनलोड या सेव बटन पर क्लिक करके फाइनल आंसर की को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें।

UP PET के लिए कुल 12.65 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, जिनमें से लगभग 9.64 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूपी पीईटी में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक 1 अंक का। यह 100 अंकों की परीक्षा 2 घंटे की अवधि में आयोजित की गई थी।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

