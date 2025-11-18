UPSSSC PET Final Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 6 एवं 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1,479 परीक्षा केन्द्रों पर चार पालियों में आयोजित Preliminary Eligibility Test 2025 (PET) की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से शिफ्ट-वाइज उत्तर कुंजी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
UP PET Final Answer Key 2025 PDF Download Link
UPSSSC ने यूपी पीईटी Final Answer Key 2025 जारी कर दी है। अब उम्मीदवार अपनी शिफ्ट-वाइज फाइनल आंसर की PDF आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यूपीएसएसएससी पीईटी अंतिम उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
|
UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (7 Sep, 2nd Shift)
|
UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (7 Sep, 1st Shift)
|
UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (6 Sep, 2nd Shift)
|
UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF (6 Sep, 1st Shift)
यहां देखें: UPSSSC PET Result 2025
कैसे डाउनलोड करें UPSSSC PET Final Answer Key 2025 PDF?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी फाइनल आंसर की पीडीएफ डाउनोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।:
-
होमपेज पर “Notice Board” सेक्शन में जाएँ।
-
वहाँ दिए गए लिंक “UPSSSC PET Final Answer Key 2025” (विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2025, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 की संशोधित उत्तर कुंजी) पर क्लिक करें।
-
अपनी शिफ्ट (Shift 1 / Shift 2) के अनुसार आंसर की PDF चुनें।
-
PDF फाइल खुलते ही स्क्रीन पर दिखाई देगी।
-
डाउनलोड या सेव बटन पर क्लिक करके फाइनल आंसर की को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लें।
UP PET के लिए कुल 12.65 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, जिनमें से लगभग 9.64 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यूपी पीईटी में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक 1 अंक का। यह 100 अंकों की परीक्षा 2 घंटे की अवधि में आयोजित की गई थी।
