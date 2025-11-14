BPSC 71st Result 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अगले चरण यानी BPSC मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपना परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम शामिल होंगे। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी, और अब परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
BPSC 71st Prelims Result 2025-बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 हाइलाइट्स
बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 4.39 लाख स्नातक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। BPSC 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे और इन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस परीक्षा से संबंधित पूरा शेड्यूल जल्द ही bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
विवरण
जानकारी
आयोग का नाम
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)
परीक्षा का नाम
बीपीएससी 71वीं CCE 2025
पदों के नाम
सब डिविजनल ऑफिसर/सीनियर डेप्युटी कलेक्टर, डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, सुपरिंटेंडेंट, सब रजिस्ट्रार, सब इलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शुगरकेन ऑफिसर और अन्य पद
कुल रिक्तियों की संख्या
1264
परीक्षा तिथि
13 सितंबर 2025
प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने की तिथि
20 नवंबर 2025 तक (अपेक्षित)
आधिकारिक वेबसाइट
www.bpsc.bih.nic.in
BPSC 71st CCE Result 2025: बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक करें?
BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने के लिए आप नीचे दिए स्टेप्स का पालन करें।
-
BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “Result” सेक्शन खोलें।
-
इसके बाद “LIST OF PROVISIONALLY QUALIFIED CANDIDATES for 71st Combined Competitive Preliminary Examination” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब BPSC प्रीलिम्स रिजल्ट की PDF डाउनलोड करें।
-
PDF खुलने पर Ctrl+F का उपयोग करके अपना रोल नंबर खोजकर रिजल्ट चेक करें।
71st BPSC Prelims Result 2025 PDF Download Link
BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 का पीडीएफ डाउनलोड लिंक bpsc.bih.nic.in पर एक्टिव होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार वेबसाइट के होमपेज से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम में अंतिम उत्तर कुंजी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ 2025 के आधार पर सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का उल्लेख होगा।
BPSC 71st Cut Off 2025: बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स कट ऑफ
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) BPSC 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (BPSC 71वीं परीक्षा) के परिणाम के साथ ही कैटेगरी वाइज BPSC 71वीं कट ऑफ 2025 भी जारी करेगा। कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही चरण प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे।
BPSC ने 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी 19 सितंबर 2025 को जारी कर दी है, जिससे उम्मीदवार अपनी परफॉर्मेंस का आकलन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट से जुड़े नवीनतम अपडेट के लिए वे नियमित रूप से BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट करते रहें।
