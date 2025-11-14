BPSC 71st Result 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार अगले चरण यानी BPSC मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार रिजल्ट जारी होते ही अपना परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम शामिल होंगे। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी, और अब परीक्षार्थी रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।

BPSC 71st Prelims Result 2025-बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 हाइलाइट्स

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 4.39 लाख स्नातक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। BPSC 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल होंगे और इन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेंस परीक्षा से संबंधित पूरा शेड्यूल जल्द ही bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।