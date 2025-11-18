71st BPSC Prelims Result 2025 OUT: बिहार बीपीएससी 71वीं रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें कट ऑफ PDF

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025, Sarkari Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज 18 नवंबर 2025 को 71वीं प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए लगभग 4.39 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और सभी रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का PDF और कट-ऑफ आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट तथा कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ अंक ऑनलाइन देख सकते हैं। जारी की गई रिजल्ट PDF में उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और कट-ऑफ से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थियों ने 13 सितंबर को आयोजित परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा राज्यभर के 37 जिलों में बने 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

रिजल्ट के अनुसार— 13,368 अभ्यर्थी एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा में सफल हुए हैं।

893 अभ्यर्थी वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी (FAO) की प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 14,261 उम्मीदवार अब अगले चरण, यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। BPSC 71st Prelims Result 2025 - बीपीएससी 71वीं रिजल्ट हाइलाइट्स आयोग ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में उपस्थित होंगे। बीपीएससी रिजल्ट 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। विवरण जानकारी संगठन का नाम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा का नाम BPSC 71वीं CCE 2025 पदों का नाम उप-मंडल अधिकारी / वरिष्ठ उप कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेंट, अधीक्षक, उप पंजीयक, उप चुनाव अधिकारी, सहित और अन्य पद कुल रिक्त पदों की संख्या 1264 BPSC 71वीं परीक्षा की तिथि 13 सितंबर 2025 BPSC 71वीं रिजल्ट 2025 तिथि 18 नवंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025 PDF Download Link जिन उम्मीदवारों ने 13 सितंबर 2025 को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में कट-ऑफ के साथ उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे BPSC रिजल्ट तक सीधे पहुँचने का लिंक भी दिया है। BPSC 71st Result 2025, Cut OFF PDF यहां क्लिक करें BPSC 71st Prelims Cut Off 2025 OUT बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं परीक्षा परिणाम के साथ ही 18 नवंबर 2025 को कट-ऑफ अंक की PDF भी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों के अंक कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक हैं, वे मुख्य परीक्षा देंगे। BPSC 71st Prelims Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम (PDF) देखने के लिए नीचे दिए गए सीधे और सरल चरणों का पालन करें: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर, 'Results' सेक्शन देखें और "71st Combined (Preliminary) Competitive Examination – Result" लिंक पर क्लिक करें।

योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली परिणाम की PDF फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।

PDF में, अपना रोल नंबर (Roll Number) खोजने के लिए Ctrl + F (खोजें) का उपयोग करें।

यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। भविष्य के संदर्भ के लिए यह PDF डाउनलोड करें और सहेज लें।