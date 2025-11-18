BPSC 71st Prelims Result 2025
71st BPSC Prelims Result 2025 OUT: बिहार बीपीएससी 71वीं रिजल्ट bpsc.bih.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें कट ऑफ PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 20:46 IST

BPSC 71st Result 2025 OUT: बीपीएससी 71वीं परीक्षा 2025 का रिज़ल्ट और कट-ऑफ अंक आज, 18 नवंबर 2025, को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना BPSC Result 2025 ऑनलाइन देख सकते हैं। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स रिज़ल्ट 2025 का PDF, जिसमें रोल नंबर, फाइनल आंसर की और कट-ऑफ अंक शामिल हैं, नीचे लेख में दिए गए सीधे लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 13,368 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जबकि वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी (FAO) पद की प्रारंभिक परीक्षा में 893 उम्मीदवार पास हुए हैं। इस प्रकार कुल 14,261 उम्मीदवार प्रीलिम्स चरण में क्वालीफाई हुए हैं।

BPSC Prelims 71st Result 2025 जारी हो गया है।

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025, Sarkari Result: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज 18 नवंबर 2025 को 71वीं प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए लगभग 4.39 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और सभी रिजल्ट की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 का PDF और कट-ऑफ आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है।

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट तथा कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ अंक ऑनलाइन देख सकते हैं। जारी की गई रिजल्ट PDF में उम्मीदवारों के प्राप्त अंक और कट-ऑफ से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

कुल 4,71,012 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 3,16,762 अभ्यर्थियों ने 13 सितंबर को आयोजित परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा राज्यभर के 37 जिलों में बने 912 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

रिजल्ट के अनुसार—

  • 13,368 अभ्यर्थी एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) परीक्षा में सफल हुए हैं।

  • 893 अभ्यर्थी वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी (FAO) की प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए हैं।

यानी कुल मिलाकर 14,261 उम्मीदवार अब अगले चरण, यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

BPSC 71st Prelims Result 2025 Out at bpsc.bih.nic.in, Download Result PDF_3.1

BPSC 71st Prelims Result 2025 - बीपीएससी 71वीं रिजल्ट हाइलाइट्स

आयोग ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में उपस्थित होंगे। बीपीएससी रिजल्ट 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

परीक्षा का नाम

BPSC 71वीं CCE 2025

पदों का नाम

उप-मंडल अधिकारी / वरिष्ठ उप कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेंट, अधीक्षक, उप पंजीयक, उप चुनाव अधिकारी, सहित और अन्य पद

कुल रिक्त पदों की संख्या

1264

BPSC 71वीं परीक्षा की तिथि

13 सितंबर 2025

BPSC 71वीं रिजल्ट 2025 तिथि

18 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

www.bpsc.bih.nic.in

BPSC 71st CCE Prelims Result 2025 PDF Download Link

जिन उम्मीदवारों ने 13 सितंबर 2025 को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में कट-ऑफ के साथ उपलब्ध है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे BPSC रिजल्ट तक सीधे पहुँचने का लिंक भी दिया है।

BPSC 71st Result 2025, Cut OFF PDF

यहां क्लिक करें

BPSC 71st Prelims Cut Off 2025 OUT

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं परीक्षा परिणाम के साथ ही 18 नवंबर 2025 को कट-ऑफ अंक की PDF भी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों के अंक कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक हैं, वे मुख्य परीक्षा देंगे।

BPSC 71st Prelims Result 2025 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम (PDF) देखने के लिए नीचे दिए गए सीधे और सरल चरणों का पालन करें:

  • बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, 'Results' सेक्शन देखें और "71st Combined (Preliminary) Competitive Examination – Result" लिंक पर क्लिक करें।
  • योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली परिणाम की PDF फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • PDF में, अपना रोल नंबर (Roll Number) खोजने के लिए Ctrl + F (खोजें) का उपयोग करें।
  • यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। भविष्य के संदर्भ के लिए यह PDF डाउनलोड करें और सहेज लें।

BPSC Prelims Result 2025 के बाद आगे क्या?

  • मुख्य परीक्षा (BPSC Mains) में शामिल होना
  • मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा
  • इंटरव्यू/पर्सनालिटी टेस्ट के लिए चयन
  • अंतिम मेरिट लिस्ट जारी
  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • नियुक्ति और पद आवंटन

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

